Na vier jaar afwezigheid krijgt Nieuwendijk weer avondvierdaagse: ‘Heerlijk die saamhorigheid’

za 3 feb 2024, 12:19

NIEUWENDIJK • Na vier jaar afwezigheid krijgt Nieuwendijk weer een avondvierdaagse. Niet meer in september, zoals gebruikelijk was, maar van 18 tot en met 21 juni.

Een nieuwe ploeg mensen is druk bezig het evenement op poten te zetten. Het oude bestuur van Stichting Avondvierdaagse Nieuwendijk voorziet hen daarbij van alle benodigde informatie.

Al in 2019 werd nieuw bestuur gezocht

Al in 2019 was Stichting Avondvierdaagse Nieuwendijk op zoek naar uitbreiding van het bestuur. De zoektocht werd op een laag pitje gezet toen het evenement in 2020 en 2021, vanwege corona, niet door kon gaan.

In de aanloop naar de avondvierdaagse van 2022, werd wel een oproep in de media gedaan. Deze leverde niks op, waarop besloten werd om ook dat jaar het evenement te cancelen.

Dreigend einde

In het voorjaar van 2023 bracht het bestuur naar buiten geen tijd meer te hebben voor de organisatie en haar taken neer te leggen. De Nieuwendijkse avondvierdaagse zou daarmee voorgoed ophouden te bestaan.

Voor de laatste keer deden zij een oproep. Dit keer voor een volledig nieuw te vormen bestuur. De oproep leidde tot een negental reacties en uiteindelijk tot een nieuw bestuur voor het evenement.

‘Niet gelijk teveel op de hals halen’

Iris van der Loo, Ciska Verhagen, Willy Egas, Johan de Jong en Niels Colijn zijn sinds september bezig de avondvierdaagse nieuw leven in te blazen. Daarbij kunnen ze bouwen op de stevige basis die het oude bestuur heeft gelegd.

Het complete archief met voorbeeldbrieven, inschrijfformulieren, routeboekjes, begrotingen, presentaties etc. hebben ze overgedragen gekregen. Behalve een andere datum voor het evenement, zal er voor 2024 weinig veranderen aan de opzet die veertien jaar lang succesvol is gebleken.

Voorzitter Niels Colijn: “We willen onszelf niet gelijk teveel op de hals halen. De organisatie van de avondvierdaagse is veel werk.”

‘Heerlijk die saamhorigheid’

Kersvers bestuurslid Willy Egas bewaart goede herinneringen aan alle keren dat zij zelf meeliep met de avondvierdaagse in Woudrichem: “Gezellig met elkaar lopen. Keihard liedjes zingen. Heerlijk die saamhorigheid. En dan het defilé! We staken vaak nog even de brug over om ook het defilé in Gorinchem mee te pikken. Echt genieten.”

Ook Johan de Jong en Niels Colijn liepen altijd met veel plezier vier avonden mee. Net als Ciska Verhagen geven zij aan het nu voor hun kinderen belangrijk te vinden dat er ook in Nieuwendijk weer een avondvierdaagse komt.

Maar ook voor volwassenen is het een leuke happening. Niels Colijn: “Je ziet elkaar weer eens. Maakt een praatje en ondertussen ben je gezond bezig.” Als nieuwkomer in het dorp is het evenement voor Iris van der Loo een fijne manier om nieuwe mensen te leren kennen.

Extra vrijwilligers gezocht

In de jaren 2017, 2018 en 2019 telde de avondvierdaagse in Nieuwendijk rond de vierhonderdvijftig lopers. Het nieuwe bestuur gaat voor 2024 uit van vijfhonderd deelnemers die een route van drie, vijf, tien of vijftien kilometer kunnen afleggen.

Om dat mogelijk te maken zijn dagelijks zo’n twintig extra vrijwilligers nodig voor de stempelposten en om het verkeer te regelen. Hiervoor worden mensen benaderd die in vorige edities meewerkten, maar ook nieuwe mensen worden opgeroepen zich aan te melden.

Financiering is al een heel eind rond

Met de financiering is het bestuur al een heel eind gevorderd. Zestig sponsors hebben een bijdrage toegezegd. Daarbij is ook de Regiobank als hoofdsponsor weer van de partij.

Dankzij de sponsorbijdragen is het mogelijk alle deelnemers straks weer een leuke goodiebag mee te geven met onder andere een flesje water en een appeltje. Ook wordt nagedacht over een extra activiteit als afsluiting.

Ontwikkelingen volgen?

De ontwikkelingen van het evenement zijn te volgen op de vernieuwde website: www.avondvierdaagsenieuwendijk.nl. Ook wordt de Facebook-pagina aangepast en is men bezig met een Instagram-account.

Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger of sponsor kan dat doen op avondvierdaagsenieuwendijk@gmail.com.

Corine Verweij