Geld voor duofiets, dierenhokken en kinderen: winnaars van Goede Doelen Actie zijn bekend

di 30 jan 2024, 12:49

GIESSEN • Oerlemans Plastics maakte maandagavond drie goede doelen uit de gemeente Altena blij met een donatie. In totaal werd er 5000 euro verdeeld.

De winnaars van de Goede Doelen Actie zijn Stichting Dierenambulance Altena, Stichting Leergeld Altena en Stichting Prisma, locatie Kelderstraat.

Dit was de zevende keer dat de verpakkingsproducent, gevestigd in Giessen en Genderen, goede doelen verraste met een geldbedrag. “We vinden het belangrijk om als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn. Zolang het goed gaat met Oerlemans, delen we dit graag”, zei Johan Kranenbroek, directeur van Oerlemans Plastics, voordat hij de prijzenverdeling bekendmaakte.

Nieuwe hokken

Stichting Dierenambulance Altena bleek de winnaar van 1000 euro. Zij zorgen voor gewonde en achtergelaten dieren en ruimen kadavers op. Ze zetten zich ook in om Altena te beschermen tegen de vogelgriep. De stichting is afhankelijk van donaties om hun werk te kunnen blijven doen.

Met het gewonnen geld willen ze graag een geïsoleerde ruimte maken en nieuwe hokken bouwen, zodat de gewonde dieren een betere plek hebben om te herstellen. In 2017 vielen ze ook in de prijzen bij de Goede Doelen Actie, toen wonnen ze de hoofdprijs.

Hilariteit in de zaal

Toen de hoofdprijs en de tweede prijs nog te verdelen waren, bereikte de spanning in de zaal een hoogtepunt. Nadat Kranenbroek kort een stilte had laten vallen voordat hij de winnaar zou noemen, voorspelde een van de cliënten van Prisma dat zij de hoofdprijs zouden winnen. Dit zorgde voor hilariteit bij alle aanwezigen en de voorspelling bleek ook nog eens te kloppen.

‘Veel kinderen helpen’

Stichting Leergeld mocht een cheque van 1500 euro in ontvangst nemen en Stichting Prisma, locatie Kelderstraat, kreeg 2500 euro. Stichting Leergeld ondersteunt kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De missie van de stichting is ervoor zorgen dat ieder kind mee kan doen.

Leergeld betaalt bijvoorbeeld de contributie van de sportclub, zwemlessen, schoolspullen of een fiets voor kinderen die naar de middelbare school gaan. In Altena worden momenteel 207 gezinnen ondersteund. Dat veel mensen het afgelopen jaar financieel moeilijk hebben gehad, blijkt uit de stijging van 54 procent in het aantal aanvragen dat Leergeld ontving.

Toch is de stichting ervan overtuigd dat zij nog veel meer gezinnen kunnen helpen. “Nog niet veel mensen kennen onze stichting. Dat is jammer, want de middelen zijn er”, liet een vertegenwoordiger van Leergeld weten. De stichting is ook blij met de bijdrage van Oerlemans Plastics. “Met dit bedrag kunnen we weer heel veel kinderen helpen.”

Nieuwe duofiets

Met de hoofdprijs van 2500 euro is Stichting Prisma, locatie Kelderstraat, weer een stapje dichter bij de aanschaf van een nieuwe duofiets. Met deze fiets kunnen vrijwilligers verstandelijk gehandicapten meenemen voor een leuke tocht in de regio.

De huidige fiets van de stichting is ‘op’ en daarom is een nieuwe nodig. De kosten voor zo’n fiets bedragen bijna 8000 euro. Met de bijdrage van Oerlemans Plastics, is de stichting weer een stuk verder geholpen.