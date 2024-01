• Altenastaete in Werkendam.

Maaswaarden neemt alle zorgactiviteiten van Altenastaete Thuiszorg over

do 25 jan 2024, 10:51

NIEUWENDIJK/WERKENDAM • Alle zorgactiviteiten van Altenastaete Thuiszorg zijn vanaf 17 januari overgenomen door Maaswaarden. Het betreft beide locaties in Nieuwendijk en Werkendam, inclusief de thuiszorg activiteiten.

In de afgelopen maanden hebben de bestuurders van Altenastaete en Maaswaarden vruchtbare gesprekken gevoerd die tot deze overname hebben geleid. De toezichthoudende organen hebben hun toestemming verleend. En daarmee is de overname een feit.

Zorg kan worden voortgezet

Beide partijen zijn erg verheugd, nu de overname een feit is, dat de zorg op beide locaties voortgezet kan worden. Vooral omdat tijdens de overnamegesprekken het kunnen voortzetten van de zorg voor de huidige cliënten op beide locaties het belangrijkste uitgangspunt is geweest.

Alle cliënten en medewerkers van Altenastaete zijn overgenomen door Maaswaarden.

Contract met Altenastaete opgezegd

De overname door Maaswaarden was noodzakelijk. CZ Zorgkantoor zegde in november 2022 het contract met Altenastaete op, waarmee de zware, intensieve zorg voor de bewoners via de Wet langdurige zorg werd geregeld.

De reden hiervoor was dat CZ er geen vertrouwen meer in had dat Altenastaete goede zorg kon bieden. Meerdere keren kwam de zorginstelling afspraken niet na.

Verbetertraject hielp niet voldoende

Voor het besluit van CZ was het al een tijd onrustig rondom Altenastaete. Na onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd er een verbetertraject in gang gezet, maar volgens CZ waren de getroffen maatregelen niet voldoende.

Het opzeggen van het zorgcontract had grote gevolgen voor de oudere, veelal kwetsbare bewoners van Altenastaete. Zij zouden noodgedwongen moeten verhuizen naar een andere instelling, die wel passende en gecontracteerde zorg kan bieden.

Frisse start door overname

De Raad van Commissarissen van Altenastaete greep in en stelde Geert Tieman aan als tijdelijk bestuurder. Hij werkte sindsdien hard aan het oplossen van de problemen waarin de zorginstelling verkeerde. Met de definitieve overname door Maaswaarden maken beide zorglocaties een frisse start.