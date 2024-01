Sporthal d’Alburcht in Wijk en Aalburg wordt gerenoveerd: werkzaamheden starten in 2025

vr 19 jan 2024, 12:22

WIJK EN AALBURG • Sporthal d’Alburcht in Wijk en Aalburg wordt volgend jaar uitvoerig gerenoveerd. In het tweede kwartaal van 2025 starten de uitvoeringswerkzaamheden. De verwachting is dat het gebouw eind 2025 gereed is.

Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college voor de uitbreiding, renovatie en verduurzaming van sporthal d’Alburcht in Wijk en Aalburg. Hiervoor is een krediet van 7,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Via een aanbestedingsprocedure kreeg Midden Nederland Bouwingenieurs B.V. uit Wijk en Aalburg de opdracht om een ontwerp te maken voor de uitbreiding.

Energieneutraal ontwerp

De sporthal wordt uitgebreid met een turnzaal, kleedkamers, een kleine vergaderzaal en een grote zaal. Verbeterde isolatie en duurzame installatietechniek zorgen voor een energieneutraal gebouw dat past bij de duurzaamheidsambities van de gemeente.

In de komende periode wordt gesproken met de gebruikers van sporthal d’Alburcht en overige belanghebbenden over de ontwerpkeuzes, de planning, logistiek, veiligheid en de uitvoering van de werkzaamheden.

Oude dorpsfunctie in ere hersteld

Wethouder Shah Sheikkariem: “Ik ben er trots op dat we met alle betrokkenen tot dit mooie resultaat gekomen zijn. Met de duurzame uitbreiding en renovatie van de sporthal komen we tegemoet aan de wensen van gebruikers en bewoners en investeren we ook in de toekomst van Wijk en Aalburg. Daarbij geven we niet alleen ruimte aan de sporters, maar zorgen we ook dat de oude dorpsfunctie van het gebouw in ere wordt hersteld.”

Kwaliteit en toekomstbestendigheid

Gemeente Altena investeert onder andere in het verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van bestaande sportlocaties en richt zich op het verduurzamen van gebouwen. De uitbreiding van de sporthal is hier een voorbeeld van.