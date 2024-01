Eerste paal geslagen: bouw van sociale huurappartementen in Hank kan beginnen

HANK • Met het slaan van de eerste paal op woensdag 17 januari ging officieel de bouw van twintig sociale huurappartementen van start in het project De Roode Camer in Hank.

Bouwlinie ontwikkelt de appartementen in opdracht van Bazalt Wonen. Aannemersbedrijf P. van Leeuwen bouwt het appartementencomplex. Hans Tanis, wethouder van gemeente Altena en Han Jetten, directeur-bestuurder van Bazalt Wonen sloegen de eerste paal.

Subsidie maakt dit project mede mogelijk

Voor dit nieuwbouwproject vroeg de gemeente Altena in samenwerking met Bazalt Wonen de subsidie StartBouwImpuls (SBI) aan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet.

Stilstand voorkomen

Om stilstand van de bouw te voorkomen, heeft demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een aantal maatregelen genomen. Eén hiervan is de StartBouwImpuls. De toekenning van deze subsidie zorgt ervoor dat de bouw van onder andere het project Roode Camer nu kan starten.

Veel vraag naar sociale woningbouw in de regio

Han Jetten, directeur-bestuurder van Bazalt Wonen is blij om te zien dat de bouw is gestart: “Er is en blijft veel vraag naar sociale woningbouw in de regio. Aan die vraag willen we natuurlijk voldoen.”

“Complimenten voor gemeente Altena waarmee we in goede samenwerking een forse bijdrage vanuit de StartBouwImpuls subsidie hebben toegekend gekregen. Dat maakte het mede mogelijk dat de bouw van deze twintig energiezuinige appartementen snel van start gaat. Hiermee voegen we een prachtig aantal woningen toe aan het huuraanbod in Altena.”

Wethouder: meer woningen van hoge kwaliteit

Ook Hans Tanis, wethouder gemeente Altena, is enthousiast over deze nieuwbouw-ontwikkeling: “In Altena zetten we gerichte stappen naar meer woningen van hoge kwaliteit. We kijken daarbij naar wat inwoners van de gemeente nodig hebben en de vraag naar betaalbare, duurzame woningen is groot. Deze twintig appartementen in het gebied De Roode Camer leveren dan ook een mooie bijdrage aan onze woonopgave.’’

Duurzaam en energieneutraal appartementencomplex

Het appartementencomplex aan Bolbaken 12 t/m 50 in Hank ligt op de locatie van het ontwikkelingsgebied De Roode Camer, gelegen aan het groen met uitzicht op de Buitendijk. Het complex wordt vier bouwlagen hoog en bestaat uit twintig vrijwel energieneutrale sociale huurappartementen, variërend van 60 tot 84 m2.

De appartementen worden duurzaam gebouwd en voorzien van een bodemwarmtepomp en boiler. De warmtepomp zorgt ervoor dat de woningen in de zomer een paar graden gekoeld kunnen worden en in de winter op een lage temperatuur verwarmd worden.

Voor een comfortabel en gezond binnenklimaat worden de woningen geventileerd door middel van een warmte-terugwinsysteem. Op de schuine daken komen zonnepanelen.

Woningen naar verwachting begin 2025 opgeleverd

De nieuwe huurappartementen worden naar verwachting begin 2025 opgeleverd. Zo’n drie tot zes maanden daarvoor biedt Bazalt Wonen de appartementen te huur aan via www.woongaard.com, het woonruimteverdeelsysteem in de regio.

Meer informatie over dit project staat op www.bouwlinie.nl. Geïnteresseerden kunnen hier hun gegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van dit project en de informatieavond in het voorjaar van 2024.