Frontrunners Ministries vraagt officieel vergunning aan voor religieus complex in Dussen

ma 8 jan 2024, 15:34

DUSSEN • Frontrunners Ministries, opgericht door evangelist Tom de Wal, heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Altena voor de bouw van een nieuw evenementencentrum in Dussen.

De plannen van de religieuze organisatie van Tom de Wal, geboren in Dussen, houden de gemoederen in het dorp al enige tijd bezig. Omwonenden proberen met een petitie de bouw van het religieuze complex op de locatie van het voormalige partycentrum De Rietpluim tegen te houden.

“Het jaar begint direct met actie ondernemen”, schrijft Helga Gardenier, één van de buurtbewoners, in een bericht op de Facebookgroep ‘Oude Kerkstraat Dussen’. Deze pagina is opgericht om inwoners van Dussen en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Plannen voor hypermodern gebouw

Eind augustus organiseerde Frontrunners Ministries een inloopbijeenkomst in Dussen om de bouwplannen toe te lichten. Er werden schetsen gedeeld van een hypermodern gebouw op de plaats van De Rietpluim, dat ruimte zou bieden aan onder andere een bijbelschool, kantoor, studio en congreszalen.

Ook wil men vierhonderd parkeerplaatsen bij het nieuwe pand aanleggen om voldoende parkeergelegenheid te bieden aan bezoekers van evenementen. Dit aantal is nodig omdat één van de zalen plaats biedt aan zo’n 1500 mensen. Ter vergelijking: De Rietpluim had plaats voor zestig auto’s.

Petitie ruim 500 keer getekend

Buurtbewoners maken zich dan ook zorgen over verkeersoverlast in Dussen. Helga Gardenier en haar partner Rob Suyskens zijn vorig jaar een petitie gestart tegen de komst van het religieuze centrum. “De Rietpluim ligt aan een erg smalle dijk die niet geschikt is voor doorgaand verkeer. In het verleden is hier een parallelweg aangelegd om de dijk te ontlasten van verkeer dat naar de pont gaat. We vrezen dat met de komst van de Frontrunners en alle activiteiten die ze willen ontplooien, er een grote toename van verkeer en mensen zal zijn. We zijn bang voor de overlast die dit gaat veroorzaken”, liet Gardenier een jaar geleden weten in gesprek met Het Kontakt.

Ze stelde dat niet alleen de Oude Kerkstraat last zal hebben van de toename in verkeer, maar ook de rest van het dorp. Inmiddels hebben ongeveer 540 mensen de petitie ondertekend.

Formeel bezwaar maken was nog niet mogelijk, omdat hiervoor eerst de vergunning moet worden verleend door de gemeente Altena. Zij hebben de vergunningsaanvraag inmiddels in behandeling, en over ongeveer acht weken zal de gemeente een besluit nemen. Daarna hebben omwonenden zes weken de tijd om hun bezwaren officieel kenbaar te maken.

Niet onomstreden

Hoewel Gardenier en haar partner hebben aangegeven niets tegen de organisatie te hebben, maar puur tegen de vestiging van het religieuze complex aan de Oude Kerkstraat, is evangelist Tom de Wal niet onomstreden.

De Wal organiseert genezings- en bevrijdingsdiensten, waarbij men zou kunnen worden genezen van ziektes of bevrijd van demonen. Tijdens een dienst in Werkendam, waar Frontrunners Ministries nu nog een pand heeft, werd gesproken over onder andere genezing van autisme en homoseksualiteit. De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) uitte in een brief aan burgemeester Egbert Lichtenberg bezorgdheid hierover en vergeleek De Wal met het zelfverklaarde medium Jomanda. ‘Dit soort gebedsgenezing is kwakzalverij: onbewezen handelingen van soms niet bestaande aandoeningen, waarbij aan nietsvermoedende mensen voor veel geld valse hoop wordt gegeven.’

De VtdK waarschuwde in de brief dat de gemeente Altena voorzichtig moet zijn met de religieuze organisatie. Burgemeester Lichtenberg gaf in een reactie aan de ontwikkelingen van Frontrunners Ministries te volgen en zich te houden aan geldende bestuursrechtelijke procedures. ‘Als er zich strafrechtelijke gedragingen voordoen, zijn politie en Openbaar Ministerie aan zet.’

Of Frontrunners Ministries daadwerkelijk een vergunning krijgt voor het nieuwe pand in Dussen, zal over een aantal weken bekend worden.