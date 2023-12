Leerlingen OBS J. Henri Dunant in Wijk en Aalburg nemen met confetti afscheid van schoolgebouw

7 minuten geleden

Nieuws 62 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJK EN AALBURG • De leerlingen van de OBS J. Henri Dunant in Wijk en Aalburg hebben dinsdagmiddag met knallende confetti ballonnen afscheid genomen van het oude schoolgebouw aan de Tulpstraat. Het gebouw wordt binnenkort gesloopt en op dezelfde plaats komt een nieuwe school.

Het regenweer paste een beetje bij de stemming. Afscheid nemen is nooit leuk. Afscheid nemen van je schoolgebouw roept immers altijd wat gevoelens op. Maar de leerlingen en leerkrachten van de openbare basisschool J. Henri Dunant krijgen er over enige tijd wel iets moois voor terug: een gloednieuwe school die aan alle eisen van deze tijd voldoet.

Deuren definitief gesloten

Dinsdagmiddag werden de deuren van het oude gebouw definitief gesloten. “De kinderen krijgen een aantal dagen eerder kerstvakantie, zodat alle spullen naar de lokalen van het Willem van Oranje College kunnen worden verhuisd. Vanaf 8 januari wordt dat ons tijdelijk onderkomen”, vertelt directeur Lenard Huijzer.

Het afscheid en de vroegtijdige vakantie werden omlijst met knallende confetti ballonnen.

Buiten jasje gegroeid

Het gebouw aan de Tulpstraat, dat zestig jaar geleden in gebruik werd genomen is al enige tijd door onder meer andere onderwijsmethodes en (buiten) schoolse opvang uit haar jasje gegroeid. Kortom, hoog tijd voor uitbreiding die er nu dus aan zit te komen. De school en het aangrenzende gymnastiekgebouw worden vervangen door een hypermodern en duurzaam nieuw onderkomen.

Nieuwbouw in 2025 klaar?

De (hoopvolle) verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw in de zomer van 2025 in gebruik kan worden genomen. In het nieuwe gebouw komen acht leslokalen en een technieklokaal. Een nieuwe gymzaal wordt ook onderdeel van de nieuwbouw.

Voor de 160 leerlingen heeft architectenbureau de Witte Oss een mooi duurzaam gebouw ontworpen. Er worden veel natuurlijke materialen in verwerkt met vele houtsoorten uit Nederland. Het nieuwe gebouw wordt zelfvoorzienend in de energie en voor zover mogelijk onderhoudsvriendelijk.

Technieklokaal

Het nieuwe schoolgedeelte bestaat zo dadelijk uit twee verdiepingen. Op de begane grond komen de onderkomens voor de 2- tot 7-jarigen, zodat de overstap naar ‘de grote school’ meer naadloos verloopt. Voor de kinderen vanaf groep 4 wordt de bovenste verdieping ingericht. Daar komen vijf lokalen die gesitueerd zijn om een leerplein.

Het nieuwe gebouw wordt multifunctioneel met dus leerpleinen en onder meer een speelbeweeglokaal. Op de bovenste verdieping komt ook het technieklokaal. “Een technieklokaal is binnen Altena echt uniek”, aldus Huijzer.

Verkeersveiligheid rond Willem van Oranje College

De tijdelijke verhuizing naar ‘het Willem’ waar zeven lokalen en één lokaal voor Trema ter beschikking staan, houdt in dat er voor de leerlingen nogal wat verandert. De nieuwe omgeving en de andere locatie betekent ook dat er nagedacht moest worden over de verkeersveiligheid. De Perzikstraat, waar het Willem van Oranje College aan ligt, is een drukke straat.

“Er wordt gestimuleerd dat er zoveel mogelijk op de fiets naar school wordt gekomen. De groepen 4 tot en met 8 zullen hun fietsen bij d’Alburcht parkeren. De kleintjes mogen hun fietsen bij ‘het Willem’ neer zetten. Ook wordt er gestreefd naar een adviesroute voor het schoolverkeer. We zullen zoveel mogelijk communiceren met iedereen die er bij betrokken is”, legt Huijzer uit.

Om de kinderen veilig over te laten steken zullen klaar-overs worden ingezet. “Veel ouders hebben zich al aangemeld om die taak op zich te nemen”, zegt Huijzer verheugd.

Oud-leerling uit Amerika op reünie

Onlangs werd op de huidige J. Henri Dunantschool ook al voor oud-leerlingen en leerkrachten als afscheid een reünie georganiseerd in het oude gebouw.

“Veel oud-leerlingen en leerkrachten gaven er invulling aan. Er waren er zelfs meer dan waren opgegeven. Was heel gezellig. Diverse oud-leerlingen belden toen ze hier waren nog klasgenoten op om alsnog te komen. Ook was er nog een oud-leerling uit Amerika overgekomen. Die had een bezoek aan Nederland rondom de reünie gepland”, kijkt Huijzer er met veel plezier op terug.