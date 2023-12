Eind goed, al goed: Sinterklaas belandt in boom, maar arriveert toch nog op de Wilgenhoek in Hank

vr 8 dec. 2023, 18:33

HANK • Op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank vierden ze dit jaar ook weer het sinterklaasfeest, zij het met een spannend begin.

Een Piet arriveerde op school met een touwladder in zijn hand. Sint had besloten dit jaar per helikopter naar de Wilgenhoek te komen, maar ergens liep het mis. De Sint zat nog vast in een helikopter die in een boom hing, terwijl Piet alvast naar beneden was geklommen.

Na een beetje langer wachten arriveerde Sinterklaas toch nog veilig op school, net als elk jaar.

Gedurende de rest van de dag bezocht hij alle klassen, werden er spelletjes gespeeld, pepernoten gegeten en pakten oudere leerlingen hun surprises uit.