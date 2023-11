Advertorial

Welke documenten overleggen voor een zakelijke lening?

ma 27 nov. 2023, 07:43

Zoek je een zakelijke lening voor je onderneming en vraag je je af welke documenten je moet overleggen? Bij het aanvragen van een zakelijke lening willen kredietverstrekkers bewijs zien dat jouw bedrijf de lening kan terugbetalen en financieel gezond is. Hiervoor vragen ze om bepaalde documenten van jou en je onderneming.

De benodigde documenten kunnen variëren per financieringsmaatschappij en afhankelijk van het doel van de lening. Bij complexere financieringsaanvragen kunnen er specifieke eisen en documenten nodig zijn die aansluiten bij jouw financieringsbehoefte.

Laten we beginnen met de basisdocumenten die doorgaans door kredietverstrekkers worden gevraagd:

Legitimatiebewijs

Je aanvraag gebeurt op naam van je onderneming maar kredietverstrekkers moeten ook weten wie de eigenaar of aandeelhouder is. Daarvoor vragen ze een kopie van een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zorg ervoor dat alle informatie zichtbaar blijft en dat je bij een rijbewijs of identiteitskaart zowel de voor- als achterkant toont.

Bedrijfsnaam

De aanvraag wordt gedaan op naam van je bedrijf, dus geef de naam door zoals deze bekend is bij de Kamer van Koophandel (KVK).

KVK-nummer

Hoewel we het KVK-nummer vaak zelf kunnen opzoeken kan het zijn dat we je vragen dit nummer door te geven. Vooral als er verwarring is over de bedrijfsnaam of als de KVK-website niet bereikbaar is.

Bedrijfsactiviteiten

Kredietverstrekkers willen een goed beeld krijgen van je bedrijf. Beschrijf daarom wat je bedrijf doet, de geschiedenis, je klantenkring en hoe je klanten werft. Heb je een website of social media-accounts, deel deze dan ook.

Bestedingsdoel

Verstrekkers willen ook weten waarvoor je de lening gaat gebruiken. Beschrijf het doel van de lening, de kosten en eventuele offertes of koopovereenkomsten. Leg ook uit hoe deze investering je bedrijf zal helpen.

Bankafschriften

Afhankelijk van de verstrekker kan er gevraagd worden om 6 tot 15 maanden aan bankafschriften van je zakelijke rekening. Dit geeft inzicht in de cashflow van je bedrijf. Sommige verstrekkers kijken alleen naar deze afschriften en vragen geen jaarcijfers op.

MT940-bestand

Bankafschriften moeten vaak aangeleverd worden als MT940-bestand, omdat dit formaat automatisch uitgelezen kan worden door de systemen van de verstrekkers. De procedure voor het downloaden van een MT940-bestand verschilt per bank.

Recente jaarcijfers

Meestal vragen verstrekkers om recente jaarcijfers. Wat als ‘recent’ wordt beschouwd, hangt af van het moment van aanvragen. Als je de gevraagde jaarcijfers nog niet hebt, kunnen conceptcijfers of cijfers van een eerder jaar soms volstaan. Als je bedrijf nog niet lang bestaat en je geen jaarcijfers hebt, zijn er verstrekkers die hier flexibel mee omgaan.

Dit zijn de basisdocumenten die je nodig hebt voor het aanvragen van een zakelijke lening. MKBKrediet Nederland helpt je graag verder met advies en ondersteuning tijdens dit proces.