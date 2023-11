Vrijwilligers Hollandse Waterlinies in zonnetje gezet op Fort Giessen

GIESSEN • Zo’n 45 vrijwilligers die zich inzetten voor de Hollandse Waterlinies zijn maandag in het zonnetje gezet op Fort Giessen. Anneloes van Hunnik, wethouder Cultuur en Erfgoed in de gemeente Altena, was ook aanwezig.

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op Fort Giessen werden de vrijwilligers geïnformeerd over het zijn van UNESCO Werelderfgoed. De wethouder van de gemeente Altena, Anneloes van Hunnik, mocht haar kennis over de waterlinie vergroten via een heuse waterliniequiz (en slaagde hiervoor).

Daarna bedankte ze alle aanwezige vrijwilligers voor het enthousiasme en de tomeloze inzet waarmee ze het erfgoed beheren en onderhouden voor toekomstige generaties en tevens het verhaal van de waterlinies vertellen aan de vele fortbezoekers.

Na het dankwoord konden de aanwezigen mee met een rondleiding op het fort. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch. Aan tafel kon men kennis maken met collega-vrijwilligers van andere forten en werd er veel kennis en ervaring gedeeld. Met een inspiratiegids, een speciale waterliniefles en veel inspiratie konden de vrijwilligers daarna huiswaarts.

Drijvende kracht

De vrijwilligers op de forten in de Hollandse Waterlinies zijn - zoals bij veel organisaties - de drijvende kracht. Zij steken dagelijks tot wekelijks de handen uit de mouwen bij het groenbeheer, geven als gids rondleidingen, bemensen het museum of zorgen voor herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld hang- en sluitwerk. Zonder de inzet van de vrijwilligers zouden een heleboel forten niet open kunnen voor het publiek of er verwaarloost bij liggen.

De vrijwilligers zijn de gastheren/gastvrouwen en beheerders van al die bijzondere plekken en daarmee ambassadeurs voor de Hollandse Waterlinies. De Siteholder Hollandse Waterlinies wil deze vrijwilligers in het zonnetje zetten in vrijwilligersbijeenkomsten verspreid over de gehele waterlinie, van Edam tot Fort Giessen.