Ook in Hank wordt gestunt met de brandstofprijs: 1,11 euro per liter

vr 3 nov. 2023, 17:02

HANK • In navolging van de actie in Wijk en Aalburg, kunnen automobilisten op zondag 5 november ook extreem goedkoop tanken bij het TinQ-tankstation aan de Jachtsloot in Hank.

Gedurende 11,1 minuten zal er een actieprijs van 1,11 euro per liter Euro95, Superplus 98 of diesel gelden. De ‘TinQ PitStop-actie’ draait om het getal één. De tankactie wordt in totaal bij 111 verschillende TinQ-tankstations gehouden, verspreid over tien actiedagen. Twee weken geleden was het tankstation in Wijk en Aalburg nog aan de beurt.

Om bij het tankstation in Hank alles soepel te laten verlopen, zorgt TinQ voor een verkeersregelaar en personeel ter plaatse.

Tijdstip nog niet bekend

Het exacte tijdstip waarop de actieprijzen aankomende zondag worden gevoerd, zal 30 minuten voor aanvang van de actie bekend worden gemaakt in de TinQ4U app. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van de actie, is het tijdens de actie niet toegestaan om jerrycans te vullen. Tevens zijn vrachtwagens en tractoren tijdens de actieperiode niet toegestaan.

Tweede kans

Voor degenen die niet kunnen profiteren, biedt TinQ in de TinQ4U app een gratis lot aan, waarmee ze kans maken om op een later moment alsnog te tanken voor 1,11 euro per liter. In totaal zullen 1.111 gelukkige winnaars via de app worden geselecteerd. Tot en met 31 december 2023 worden er iedere zondag honderd nieuwe winnaars aangewezen.