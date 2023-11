Waterschap Rivierenland herstelt beverschade in Dussen en bij andere dijken

DUSSEN • Waterschap Rivierenland is bezig met het herstellen van beverschade in verschillende delen van het rivierengebied, waaronder Dussen. De bevers veroorzaken schade aan dijken, die juist in het winterse hoogwaterseizoen de veiligheid van mensen moeten waarborgen. De schades werden ontdekt tijdens een recente extra inspectie.

In de maanden september en oktober werden al diverse gaten in dijken gedicht, waaronder die in de Maasdijk bij Nederasselt. Eind oktober volgde herstelwerk aan de Waaldijk bij Dodewaard, en in november zal het waterschap schade aan de Maasdijk in Dussen aanpakken.

Schades nemen toe

De ontdekte schades zijn het resultaat van een nieuwe extra inspectie langs de waterlijn die dit najaar werd uitgevoerd door muskusrattenbestrijders. Het waterschap heeft deze inspectie geïntensiveerd, omdat het aantal bevers en schades in het gebied toeneemt.

De bever doet het goed in het rivierengebied, wat gunstig is voor de ecologie. De groeiende populatie vormt echter een risico voor de dijken langs de groten rivieren, aangezien het waterschap jaarlijks steeds meer schades moet herstellen.

Beverprotocol

Omdat de bever een beschermde diersoort is werkt Waterschap Rivierenlang met een beverprotocol. Hierin staat beschreven welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de schade door bevers te beperken. Deze beginnen klein en lopen op in impact.

Van het verwijderen van vegetatie, zodat een locatie voor de bever onaantrekkelijk wordt, tot het uitgraven en dichten van gangen in dijken of het verwijderen van dammen uit sloten. Naast het herstellen van schades worden ook preventieve maatregelen genomen, zoals het ingraven van stenen of gaas om nieuwe graafactiviteiten te voorkomen.

Doden als laatste optie

Het protocol sluit het doden van bevers niet uit, maar stelt dat eerst alle alternatieve en minder ingrijpende maatregelen moeten worden geprobeerd voordat tot dat uiterste wordt overgegaan.