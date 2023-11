Plukroute Hank ontvangt 155 euro via statiegeldactie Jumbo Hank

di 31 okt. 2023, 13:17

HANK • Plukroute Hank heeft in augustus en oktober deelgenomen aan de statiegeldactie bij Jumbo Hank. De totale opbrengst bedraagt 155 euro.

Dit geld zal worden besteedt aan extra tuingereedschap. Vrijwilligers van Plukroute Hank zijn te vinden in het Hankse Bos, de wilgentunnel, het buitenlokaal, de trimbaan in het Hankse Bos, de tuin achter het uivernest, en bij de eetbare bloemen in de bocht van de Kurenpolderweg. Men verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers die samen met hen in de natuur aan de slag willen gaan. Aanmelden als vrijwilliger kan via plukroute@hank.nl.