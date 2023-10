Big Hunt in Hank: wie vindt het gouden varken met de hoofdprijs?

34 minuten geleden

HANK • In verband met het 30-jarig bestaan organiseert Adviesbureau Verhoeven B.V. uit Hank een Big Hunt.

Aanstaande maandag, 23 oktober, zullen vijftien spaarvarkens zich verstoppen in Hank. Deze mag iedereen gaan zoeken. In ieder varken zit een prijs. Heb je een varken gevonden? Dan kun je op kantoor van Adviesbureau Verhoeven langskomen en kijken welke prijs er in jouw varken zit. In vijf varkens zit een extra prijs, die de vinder moet weggeven aan iemand die hij of zij dat gunt. Er is ook één gouden varken, daarin zit de hoofdprijs.

Adviesbureau Verhoeven

Bij Adviesbureau Verhoeven in Hank kun je terecht voor particuliere en zakelijke verzekeringen, hypotheken en financieringen. Daarnaast verzorgen ze particuliere belastingaangiften en zijn zij zelfstandig adviseur RegioBank, dus ook bankzaken kun je bij hen regelen.