• Jan Braat in het veld.

‘Opa’ Jan Braat uit Hank spot zeer zeldzame nachtvlinders

1 uur geleden

HANK • Iedere nacht plaatst de 85-jarige Jan Braat uit Hank een zogenaamde ‘nachtvlinderval’ in zijn tuin in de hoop er bijzondere soorten in aan te treffen.

Een dikke pluim voor Braat die afgelopen week tot zijn grote verrassing twee zeer zeldzame soorten ontdekte: een vale stofuil die slechts drie keer in Nederland werd gezien en een zuidelijke koperuil die pas voor de twaalfde keer werd waargenomen.

Nachtvlinders zie je niet zo vaak, omdat ze pas tevoorschijn komen als het donker wordt. Het spotten en herkennen van verschillende soorten is de afgelopen jaren onder jonge natuurliefhebbers sterk in populariteit gestegen, maar ook ‘opa’ Jan kan er geen genoeg van krijgen. Jongeren kloppen maar al te graag bij hem aan.