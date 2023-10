Hulp nodig bij afvallen? In Altena wordt er nog weinig gebruik van gemaakt

12 minuten geleden

ALTENA • Overgewicht, iedereen wil er wel vanaf maar veelal lukt dat niet alleen. Voor inwoners van de gemeente Altena is er daarom via een GLI-traject gratis ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. Een gezonde levensstijl brengt immers de ziektekosten omlaag.

An Priele uit Woudrichem voelt zich na afronding van het GLI-traject een ander mens. Samen met haar leefstijlcoach Christa Goldschmeding legt zij uit hoe ook anderen zich door deze gestructureerde ondersteuning een stuk fitter kunnen voelen en vooral plezieriger door het leven kunnen gaan. Dit is tevens een oproep aan bewoners van Altena om eens goed naar deze oproep te kijken, want juist in deze omgeving blijven, in tegenstelling tot andere regio’s, de aanmeldingen voor het GLI-programma achter.

Gezonde leefstijl in twee jaar

Christa Goldschmeding is fysiotherapeut in Andel en vanaf 2021 ook leefstijlcoach. “Wij zijn aangesloten bij GLI Zuid-Holland-Zuid, waaronder ook het westelijk deel van Altena valt. Deelnemen aan het GLI- traject is uiterst interessant voor mensen, die onder professionele begeleiding van een leefstijlcoach in een periode van twee jaar een gezonde leefstijl willen ontwikkelen.”

Uit de gezondheidsmonitor blijkt dat 38 procent van de inwoners van Altena van boven de 18 jaar matig overgewicht heeft en 15,7 procent zelfs ernstig overgewicht. Met als gevolg kans op leefstijlziekten, zoals een verhoogd cholesterol, verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten of diabetes type 2.

Gewenste gewicht

An Priele (68) heeft het GLI-traject in augustus afgerond. “Ik had overduidelijk last van overgewicht. Na mijn pensioen en mede door corona liep dat maar op. Het lukte mij de laatste tien jaar niet om mijn gewicht structureel omlaag te krijgen. Van mijn ziektekostenverzekeraar kreeg ik het aanbod om via deze leefstijlinterventie meer grip te krijgen op mijn leefstijl. Ik had ‘geluk’ dat ik door mijn BMI van 30+ mee mocht doen. Binnen een jaar zat ik al op mijn gewenste gewicht.”

BMI staat voor Body Mass Index. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte. Naast een gezond voedingspatroon richt de GLI zich ook op de andere leefstijlfactoren zoals beweging, slaap, omgaan met stress en een blijvende gedragsverandering.

In de zomer van 2021 behoorde An Priele tot de eerste groep van twaalf in Altena die aansloten bij leefstijlcoach Christa Goldschmeding. Priele: “Ik heb mijzelf ander gedrag aangeleerd en dat heeft mij geweldig geholpen. De ondersteuning van Christa was daarbij onmisbaar. Nogmaals, alleen was dit mij niet gelukt. Het is de informatie en het complete programma dat ik heb gekregen. Steeds wordt benadrukt dat het belangrijk is om met heel kleine stapjes je gedrag te veranderen.”

Mensen willen vaak te snel en dan heb je meer kans weer in oude gewoontes terug te vallen.

Risico

Goldschmeding benadrukt andermaal het belang om serieus naar overgewicht te kijken. “Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen patiënten naar de GLI verwijzen met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op één of meer leefstijlziekten en verzekerden met een BMI vanaf 30. Hier in Altena valt nog veel gezondheidswinst te behalen.” Zij zijn op de hoogte van het GLI-programma, maar niet iedere inwoner komt bij de huisarts of praktijkondersteuner.

De huidige GLI, die in Altena gegeven wordt, heeft een multidisciplinaire aanpak tezamen met de diëtist, fysiotherapeut en leefstijlcoach. “Inmiddels zijn er meerdere GLI-coaches beschikbaar, maar weinig aanmeldingen”, weet Goldschmeding.

Zij benadrukt het belang om goed op jezelf te passen. “Zoals vermeld kan overgewicht tot ernstige complicaties leiden. Maak in dit geval een afspraak met je huisarts of praktijkondersteuner. In overleg kan dan worden bepaald of het verstandig is aan te sluiten bij het GLI-programma. Het verhaal van An Priele kan daarbij helpen.”