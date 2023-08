Gezondheidsmonitor onthult cijfers over de gezondheid van inwoners Altena

ALTENA • Uit de Gezondheidsmonitor die onlangs verscheen blijkt dat 74,0 procent van de inwoners van Altena van 18 jaar en ouder hun gezondheid als goed of zeer goed ervaren. Dit betekent dat een groot deel van de inwoners van Altena tevreden is met hun gezondheidstoestand.

Echter, 31,1 procent van de inwoners gaf aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Onder langdurige aandoeningen vallen ziekten of gezondheidsproblemen die naar verwachting zes maanden of langer aanhouden.

Overgewicht

Van de Altena-bevolking van 18 jaar en ouder heeft 38,0 procent matig overgewicht. 15,7 procent van de inwoners van Altena lijdt zelfs aan ernstig overgewicht, ook wel bekend als obesitas.

Genoeg beweging

Het onderzoek toont ook aan dat 39,6 procent van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijn. Deze richtlijn adviseert volwassenen vanaf 18 jaar om minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten, zoals wandelen en fietsen, en daarnaast tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten uit te voeren.

De Gezondheidsmonitor laat ook zien dat 17,1 procent van de inwoners van Altena mantelzorg verleent aan een bekende uit hun omgeving. Dit percentage is hoger dan het landelijke gemiddelde, dat laat zien dat 13,4 procent van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder mantelzorg verleent.

Roken en alcoholgebruik

Betreffende roken en alcoholgebruik laat de Gezondheidsmonitor zien dat 15,2 procent van de inwoners van Altena roker is, terwijl 48,6 procent zich aan de alcoholrichtlijn houdt. Dit betekent niet drinken, of maximaal één glas per dag.