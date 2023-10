Stichting CVO-AV en Willem van Oranje Scholengroep kondigen fusie aan

SLEEUWIJK/WIJK EN AALBURG • Stichting CVO-AV en Willem van Oranje Scholengroep zullen per 1 januari 2024 hun krachten bundelen en samen verdergaan als één organisatie.

Afgelopen week is de toekomstige naam van de nieuwe organisatie onthuld en het logo waaraan de stichting herkenbaar zal zijn. Vanaf januari zal Willem van Oranje Onderwijsgroep een feit zijn.

Scholen behouden karakter

Willem van Oranje Onderwijsgroep bestaat uit verschillende scholen verspreid over de regio. Deze scholen blijven hun eigen unieke karakter behouden, maar zullen kunnen profiteren van de voordelen die de fusie met zich meebrengt. Denk hierbij aan het delen van kennis en expertise, het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Strategische keuze

De fusie tussen CVO-AV en Willem van Oranje Scholengroep is een strategische keuze om het onderwijsaanbod te versterken en hun positie in de regio nog zichtbaarder te maken. ‘Samen kunnen we beter inspelen op de veranderende behoeften van onze leerlingen en zorgen voor een optimale voorbereiding op hun toekomst’, laat men weten.

‘Ouders, leerlingen en medewerkers mogen blijven vertrouwen op ruimte voor en eigenheid van hun scholen. Onze focus ligt op het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We streven ernaar om de overgang naar de nieuwe organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.’

Willem van Oranje Onderwijsgroep bestaat uit verschillende scholen en schoolsoorten. In Altena zijn dit het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg en vmbo Schans in Sleeuwijk.