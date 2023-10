Vijfhonderd mensen bezoeken eerste informatiemarkt ‘Wonen, Zorg en Welzijn’ in Giessen

1 uur geleden

Nieuws 132 keer gelezen

GIESSEN • Zo’n vijfhonderd mensen bezochten zaterdag de eerste informatiemarkt ‘Wonen, Zorg en Welzijn’ in Giessen. Tijdens de markt werden inwoners van Altena geïnformeerd over huidige ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de toekomst.

Het was een unieke gelegenheid voor lokale en regionale bedrijven en organisaties om informatie te verstrekken over hun producten en diensten. Bezoekers kregen de kans om te spreken met experts, hun vragen te stellen en informatie te vergaren over hoe zij zich kunnen voorbereiden op de toekomst met betrekking tot wonen, zorg en welzijn.

Er waren dertig exposanten aanwezig, variërend van zorginstellingen, woningbouwcorporaties, gezondheidszorgprofessionals tot leveranciers van hulpmiddelen en technologieën voor ouderenzorg. Twee boeiende presentaties met professionals, muzikale aanvulling met seniorenorkest Da Capo en koor Van Alles Wâ en een drankje in het café van de HartenBrigade maakten de dag compleet.

Opening door wethouder

Wethouder Shah Sheikkariem verrichte de opening en sprak zijn waardering uit voor het initiatief dat genomen werd door het Seniorenplatform Altena in samenwerking met Surplus, Bazalt Wonen, Woonstichting Land van Altena en gemeente Altena, de inzet van alle betrokkenen en benadrukte het belang van dergelijke evenementen voor de gemeenschap.

“Dit is een geweldige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De groep ouderen zal in de toekomst fors toenemen. We worden steeds ouder en we hebben elkaar hard nodig om vitaal ouder te worden. Het is daarom mooi dat partijen aangesloten zijn bij het platform”, aldus de wethouder.