Woudrichemse fotograaf en Sleeuwijkse journalist geven training ‘Zichtbaar in de media’

GIESSEN • Zichtbaar zijn in de media, welke ondernemer droomt er niet van? Toch vinden veel ondernemers en verenigingsbestuurders het lastig om te laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Daarom bieden de Woudrichemse fotograaf Gaby Ermstrang en de Sleeuwijkse journalist Marianne van de Werken op 12 oktober een training aan waarin ze laten zien hoe ondernemers en bestuurders hun bedrijf of vereniging in de publiciteit kunnen brengen.

“Door alle ervaring die ik als freelancer heb opgedaan op verschillende redacties, zie ik hoeveel kansen daar liggen. Maar ik merk ook dat veel ondernemers en bestuurders die kansen niet zien. Dat is zonde, want het bereik van deze lokale media is enorm. Onlangs maakte Nationaal Media Onderzoek nog bekend dat 10,8 miljoen Nederlanders een huis-aan-huiskrant lezen en dat meer dan de helft daarvan, de krant voor driekwart leest. Dat is dus echt een enorm bereik”, vertelt een enthousiaste Marianne. “Net voor de zomer stelde iemand me letterlijk de vraag hoe ze met haar bedrijf in de krant kon komen. Dat was de trigger om samen met Gaby deze training te ontwikkelen.”

Naamsbekendheid

Gaby heeft als trouw- en uitvaartfotograaf in verschillende huis-aan-huiskranten én landelijke media gestaan met haar foto’s. “Soms was dat redactionele aandacht omdat ik een prijs met een van mijn foto’s had gewonnen en een enkele keer heb ik een betaalde tekst over mijn bedrijf laten schrijven voor bijvoorbeeld de rouwbijlage. Ik heb daar altijd veel leuke reacties op gehad en het draagt toch bij aan je naamsbekendheid als mensen over je in de krant lezen.”

Antwoorden

Hoe kunnen ondernemers en bestuurders zonder daarvoor te betalen in lokale media verschijnen? Hoe is een goed persbericht opgebouwd? Hoe kunnen ze mooie foto’s met hun smartphone maken, die ze bij de persberichten kunnen aanleveren? Als iemand er wel voor kiest om betaald te adverteren, waar moeten hij dan op letten? En hoe kunnen ondernemers alle berichten over hun bedrijf in de media gebruiken op hun eigen socialemediakanalen?

In de training geven Gaby en Marianne antwoord op al deze vragen.

Training in Giessen

De interactieve training vindt op 12 oktober plaats in de fotostudio in Giessen (NB) en duurt van 9.15 uur tot 15.30 uur. De kosten zijn 179 euro voor de training, koffie en thee en een lunch. Meer informatie en aanmelden kan via info@ermstrangfotografie.nl.