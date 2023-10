Broeks feestje in no-time uitverkocht: ‘Babyloniënbroek is geen saai dorp’

BABYLONIËNBROEK • In het centrum van Babyloniënbroek, ter hoogte van de halte van de buurtbus, hangen slingers en staat een tafel midden op straat. Oranjevereniging Babyloniënbroek organiseert in oktober een ‘Schuurfest’ en met een uurtje kaartverkoop midden in het dorp, krijgen dorpelingen de eerste mogelijkheid om kaarten kopen. “Dat gaat hier gewoon op zijn Broeks”, zegt de organisatie. “Niet online, maar gewoon even langs komen en contant betalen.”

Ruim voor 19.00 uur staan de eersten al in de rij en is het een gezellige ontmoeting op straat van jong en oud. Jongeren van zestien jaar staan in de rij, maar ook dorpelingen van bijna zeventig jaar, die het Broekse feestje mee willen beleven. “Dit is Broeks. We doen het met z’n allen en we zijn er allemaal.” Dorpelingen krijgen de eerste mogelijkheid om kaarten te kopen. De overige kaarten zijn voor mensen die betrokken zijn bij het dorp.

Na 15 minuten vraagt Frans van Dun, één van de initiatiefnemers van het feest en tevens dj, aan Sjors Mouthaan of er extra kaarten zijn. Mouthaan weet snel thuis te laatste stapel op te halen en om 19.25 uur is het feest volledig uitverkocht. Het gehele bestuur van de Oranjevereniging moet even schakelen. In 25 minuten tijd is hun dorpsfeest waar 400 kaarten voor beschikbaar waren, uitverkocht. En dat in een dorp met 435 inwoners.

Een Broeks feestje

Enkele dorpelingen die net kaarten hebben gekocht, houden de kaarten stevig vast en benoemen eerlijk dat de kaarten niet voor hen alleen zijn. Ze hebben ook kaarten voor vrienden gekocht, want een Broeks feest staat goed bekend en daar willen vrienden en familie ook bij zijn. “Dit maakt voor ons dit dorpsfeest ook bijzonder”, vertelt Sjors Mouthaan.

“De focus ligt op het dorpsgevoel. We doen het voor de dorpelingen en de vrienden van het dorp. Het is gewoon een echt Broeks feestje. Een gezellig feest, waar we Broek mee op de kaart zetten. Waar iedereen Broek ervaart als een gezellig dorp, voor zowel degene die over het feest hoort, als wie het bezoekt. En”, vult hij eerlijk aan, “het is zo leuk om te zien hoe de Oranjevereniging ervan geniet om een feestje te organiseren.”

Dit willen we vaker

Het idee voor ‘Schuurfest 2023’ ontstond vorig jaar, vertelt de organisatie. “Koningsdag was het eerste moment dat we weer iets mochten organiseren. Na twee jaar corona mochten we eindelijk weer een feest organiseren. We wilden iets anders. Zo ontstond het idee voor een schuurfeest als Koningsnacht. Het was nieuw, maar we hebben er zo enorm van genoten, dat we direct wisten: dit willen we vaker en niet alleen met Koningdag. Eerlijk gezegd gaf het wel een kick. De Oranjevereniging is actief in januari met een lampionnenoptocht, in april met Koningsdag en in juni met het zomerfeest. Daarna is er een gat. Om dat zwarte gat op te vullen, hebben we gekozen voor een feest in oktober.”

‘We doen het samen’

“We zijn niet commercieel en alles gaat gemoedelijk. Dat is zo mooi. We maken geen reclame. Iedereen kent elkaar en het gaat van mond tot mond. De tafels komen van de ijsclub, de kramen van de kerk en allerlei vrijwilligers zetten zich in om de schuur van de Broekse ondernemer Harm Lievaart om te bouwen tot een feestlocatie. Vorig jaar bij schuurfeest Koningsdag waren we voor de vergunning verplicht dat er security aanwezig was. Ze waren er, maar zij hebben zich vooral verbaasd en zeiden: ‘We zien een gezellig feest, waar alles één is en onderling wordt alles opgelost.’”

Niet saai

Op de vraag wat een Broeks feest bijzonder maakt, hoeven ze niet na te denken. “Er is geen harde grens tussen organisatie en bezoekers. Iedereen is er en helpt. Je kent wie voor de bar staat en wie achter de bar staat.”

“Ik wil de echte Broekse gezelligheid overbrengen”, vertelt Tom van Rijswijk, die als geboren Broekse ook zitting heeft in de Oranjevereniging. “Ik wil laten ervaren dat we geen saai dorp zijn. Het is een geslaagd feest als iedereen het goed naar zijn zin heeft en als de fusten leeg zijn.”