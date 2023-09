Leerzame dag in buitenlokaal voor leerlingen van De Wilgenhoek en De Bolderik

1 uur geleden

Nieuws 193 keer gelezen

HANK • Een groep vrijwilligers van De Plukroute Hank organiseerden vorige week dinsdag in samenwerking met kunstenaar Piet Versteeg een workshop in het buitenlokaal. Leerlingen uit groep 7 en 8 van De Wilgenhoek en De Bolderik arriveerden rond 09.15 uur in het buitenlokaal, vergezeld door hun leerkrachten.

De leerlingen werden in groepjes verdeeld en kregen de kans om samen met Versteeg speksteen te bewerken, wat leidde tot mooie creaties. Samen met de vrijwilligers van De Plukroute maakten ze een blote voeten pad, creëerden ze zelf klei, vlochten ze weefgetouwen en versierden ze deze met diverse natuurlijke materialen.

Daarnaast droegen de kinderen bij aan het snoeien en herplanten van een deel van de wilgentunnel. Ze proefden de gerijpte vruchten van de kornoelje en gingen op ontdekkingstocht door het ‘Hankse bos’ aan de hand van een vragenformulier.

De Plukroute Hank hoopt dat de kinderen, maar ook de scholen, het buitenlokaal en andere mogelijkheden in het Hankse bos, zoals de trimbaan, vaker zullen integreren in hun lessen.