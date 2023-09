Mika Bouman uit Rijswijk wint publieksprijs Young Designer 2023

1 uur geleden

RIJSWIJK • Mika Bouman uit Rijswijk is de winnaar van de publieksprijs Young Designer 2023 in de categorie ‘Meubelontwerp’. Dit werd op zondag 24 september in Woonmall Alexandrium bekendgemaakt.

Mika Bouman, een talent afkomstig van het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam, wist de jury te overtuigen met zijn eindexamenstuk. Het bijzondere meubelstuk, beoordeeld door journaliste Monique van der Reijden en Marketing Manager van Woonmall Alexandrium, Annemieke van Steenis, werd geprezen om zijn unieke karakter en vakmanschap.

Meubel én kunstwerk

Het winnende meubelstuk is vervaardigd met behulp van de Japanse techniek Kumiko en valt op door zijn ambachtelijke uitstraling. Het kastje functioneert niet alleen als meubel, maar ook als kunstwerk dat de ruimte verrijkt. De harmonie tussen de twee houtkleuren, gecombineerd met een lade, klep en deurtje, maakt het tot een tijdloos en elegant stuk met een vleugje nostalgische jaren 50-stijl.

Met de meeste publieksstemmen op zijn naam heeft Mika Bouman een welverdiende bokaal en een financiële bijdrage voor zijn vervolgstudie ontvangen.