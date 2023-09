Informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn in de toekomst

GIESSEN • In De Jager in Giessen vindt op zaterdag 7 oktober van 10 uur tot 15 uur de eerste Informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. De markt is een gezamenlijk initiatief van Woonstichting Land van Altena, Bazalt Wonen, gemeente Altena, Surplus en het Seniorenplatform Altena.

Het is bekend dat er continu veranderingen plaats vinden met betrekking tot wonen, zorg en welzijn. Voor iedereen is het belangrijk om te weten hoe zijn of haar toekomst er op dat gebied uit gaat zien. Inwoners kunnen diverse vragen hebben en er heerst soms onduidelijkheid. De initiatiefnemers van de markt vinden het belangrijk om inwoners goed te informeren en te betrekken.

De markt

Bijna dertig organisaties en ondernemers zijn op de markt aanwezig. Zij voorzien de bezoeker graag van informatie of helpen hen met hun vragen. Er is aandacht voor langer zelfstandig wonen, een woonomgeving met zorg of ondersteuning, kwaliteit van leven en het behoud van een goede gezondheid. Actief meedoen in de samenleving, financiële zekerheid en toegang tot benodigde hulp, zijn belangrijke onderwerpen.

Samenzijn en optredens

In het café van De Hartenjager zijn presentaties door zorgprofessionals, diverse muzikale optredens waaronder orkest Van Alles Wá en koor Da Capo. Wethouder Shah Sheikkariem opent om 10.15 uur op feestelijke wijze de markt. De organisatie trakteert de bezoeker op een gratis kopje koffie of thee en ook aan de kleine bezoeker is gedacht. Zij kunnen zich laten schminken.