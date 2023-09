Hoofdgraaf krijgt nieuwe naam: Romboutsplein

1 uur geleden

Nieuws 137 keer gelezen

ANDEL • Het plein bij de Romboutstoren in Andel wordt in de praktijk al vaak als zodanig aangeduid. De dorpsraad van Andel vroeg aan de gemeente om de naam van het plein te wijzigen in Romboutsplein.

De gemeente heeft het verzoek ingewilligd. ‘Deze naam past hier prima omdat het een karakter van een plein heeft, met een link naar de monumentale Romboutstoren aan dit plein’, schrijft de gemeente in het besluit om de naam te wijzigen. ‘De straatnaam voor het plein en de voortuin bij de Romboutstoren te Andel te wijzigen van Hoofdgraaf in Romboutsplein.’