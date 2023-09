Oprichting Stichting De Rib

ANDEL/RIJSWIJK • Bij de Rivieren Notarissen in Rijswijk zijn op vrijdag 8 september de statuten ondertekend voor stichting ‘De Rib’, Hiermee is de eerder opgerichte werkgroep overgegaan in een officiële stichting en is er opnieuw een belangrijke stap gezet om van De Rib in Andel dé plek te maken om te recreëren en elkaar te kunnen ontmoeten aan de Maas.

De kersverse bestuurders (Machiel, Sandra, Ruben, Jaap en Erik) zijn enorm blij met deze stap. Machiel Crielaard, voorzitter van stichting De Rib, licht toe: “Door vanuit een stichting te opereren, hebben we de mogelijkheid om concrete stappen te gaan zetten om onze plannen verder te onderzoeken en vorm te geven. Daarnaast kunnen we fondsen en bedrijven gaan benaderen die ons kunnen ondersteunen bij de realisatie, en kunnen we ook met de gemeente in gesprek over de benodigde vergunningen.”

De volgende stap is het aanvragen van de status Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor het bijvoorbeeld voor bedrijven belastingtechnische voordelen kan hebben om te ondersteunen of doneren. Voordat er echt concrete vervolgstappen gezet kunnen worden, wil de stichting eerst goede afspraken maken met de eigenaar van de gerond, veevoederbedrijf De Heus. Al heeft De Heus wel aangegeven enthousiast te zijn over de plannen. “Inhoudelijk kunnen we hier nog niet veel over kwijt, maar zodra er nieuws is, zullen we daar zeker over informeren”, aldus de voorzitter.