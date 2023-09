Kanjerweek op Kanjerschool de Wilgenhoek

HANK • Basisschool de Wilgenhoek in Hank is een Kanjerschool. Dit betekent dat de Kanjermethode op school wordt ingezet om op een fijne manier met elkaar om te gaan in de klas en de school. Om het nieuwe schooljaar goed te starten, is er in de tweede week van het nieuwe schooljaar een Kanjerweek gehouden.

De Kanjertraining is?meer dan alleen een anti-pestmethode. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren. Hier worden de wekelijkse lessen voor gebruikt, maar ook worden kinderen op ‘de Kanjermanier’ aangesproken.

De Kanjerweek is een week waarin er extra veel tijd en aandacht wordt besteed aan hoe met elkaar om te gaan, aan kennismakingsspellen, aan samenwerkingsopdrachten en aan de klassenregels die met elkaar gemaakt worden. De Kanjertraining kan helpen om problemen bespreekbaar te maken en?te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Hierdoor voelen de kinderen zich veilig op school, en serieus genomen. In deze week zijn veel leuke activiteiten met de kinderen ondernomen in alle groepen. De Wilgenhoek is nu echt klaar voor het nieuwe schooljaar.