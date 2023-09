Stichting Hop van Altena zoekt vrijwilligers voor de hopoogst

37 minuten geleden

Nieuws 124 keer gelezen

GIESSEN • Stichting Hop van Altena zoekt vrijwilligers die op zaterdagochtend 16 september willen komen helpen bij de centrale hopoogst te Giessen.

De eeuwenoude traditie om te helpen bij de hopoogst voert ons terug tot in de veertiende eeuw. De Hollandse brouwers hadden toen een enorme behoefte aan hopbellen om daar bier mee te brouwen. Dankzij de hop kon bier jaren goed blijven en wist Holland dé bierleverancier van Europa te worden. Veel van die hop kwam destijds uit het land van Altena. Omdat de hopbellen zo snel mogelijk met de hand van de geoogste ranken geplukt moesten worden, waren er veel mensen nodig. Men kwam dan ook van heide en verre om te helpen bij die hopoogst. Vaak werd de hopoogst afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarbij natuurlijk ook bier gedronken werd.

Immaterieel cultureel erfgoed

Stichting Hop van Altena probeert dit immateriële cultureel erfgoed in leven te houden door jaarlijks ergens in Altena een centrale hopoogst te organiseren. Er zijn, verspreid over heel Altena, inmiddels meer dan dertig hophoven. De oogst is dit jaar op zaterdag 16 september en de locatie is voor de werkschuur van Brabants Landschap nabij het Fort Giessen. De aanvang is om 9.00 uur en de plukkers krijgen na afloop gratis een heerlijke lunch met streekproducten plus een goodiebag aangeboden.

Mensen die geïnteresseerd zijn en mee willen komen helpen, kunnen zich opgeven via info@hopvanaltena.nl. Zij krijgen dan per mail een inschrijfbevestiging plus nadere informatie.