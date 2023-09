Open Monumentendag

Unieke kans: gemaal Oostkil in Hank opent deuren

HANK • Op Open Monumentendag, zaterdag 9 september, opent het jubilerende Waterschap Rivierenland meer parels van watererfgoed dan ooit tevoren. Veel locaties zijn voor het eerst open voor publiek. Zo ook het gemaal Oostkil in Hank.

Gemaal Oostkil werd gebouwd toen in 1969 hier de dijk werd aangelegd om Altena te beschermen tegen de getijden in de Biesbosch. Het gemaal kreeg recent visvriendelijke pompen en is onderdeel van innovatieve technieken voor peilbeheer. Het gemaal is geen officieel monument.

De locatie ligt in een bewogen landschap: in 1273 was het gebied onderdeel van de Grote Waard, waarover graaf Floris V van Holland het eerste waterbestuur instelde in het rivierengebied. Na de Sint Elisabethsvloed van 1421 werd het Land van Heusden en Altena als eerste weer beschermd door een dijk: de Kornsedijk. Daar vandaan veroverden mensen langzaam land op de zee. Rond 1800 werd de Polder Jannezand bedijkt en ontgonnen. De laatste grote overstroming was bij de Watersnoodramp in 1953.

Levend erfgoed: volop in gebruik

In het gehele rivierengebied gaan twaalf bijzondere objecten open. Dit jaar viert het waterschap het 750-jarig bestaan. Thema van Open Monumentendag is ‘levend erfgoed’; veel erfgoed van het waterschap is nog altijd in bedrijf. Dijken, sluizen, gemalen en dijkmagazijnen zijn bij het waterschap volop in gebruik. Ook historische exemplaren, monumentaal of zelfs UNESCO Werelderfgoed. We zetten onze rijke ervaring in voor de toekomst. Ons werk aan sterke dijken, schoon en voldoende water gaat door met nieuwe uitdagingen in een veranderend klimaat.



De locaties van Waterschap Rivierenland openen hun deuren op zaterdag 9 september tussen 10.00 en 16.00 uur, openingstijden zijn soms ruimer. In een enkel geval is aanmelden vooraf nodig. Ter plaatse krijgen bezoekers uitleg door collega’s van het waterschap of van vrijwilligers. Alle Open Monumenten van Waterschap Rivierenland zijn te vinden op www.waterschaprivierenland.nl/open-monumentendag-9-september-2023-parels-van-levend-watererfgoed.