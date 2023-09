Eigen Huis & Tuin-presentatrice Martine Beijer blijft zichzelf uitdagen

43 minuten geleden

Nieuws 226 keer gelezen

REGIO • Voor het RTL 4-programma ‘Eigen Huis & Tuin: lekker leven’ maakt klusser/presentator Martine Beijer wekelijks een huismetamorfose. Maar ook haar eigen leven onderging de voorbije vijf jaar een metamorfose: van eigenaar van een badkamerzaak naar influencer, kunstenaar en presentator. Zo ontdekt ze meer en meer haar eigen talenten.

De 129.000 volgers op Instagram kunnen bijna dagelijks genieten van de onbegrensde creativiteit van Martine Beijer. Subliem is de serie kattenkoffers, een recent idee dat Martine opdeed in kringloopwinkels. ‘Met oude koffers omtoveren tot kattenbedden zou ik een leven kunnen vullen. de kringlopen liggen vol oude koffers en met een beetje inspiratie zijn de kattenwerelden eindeloos’, zo post ze op 11 augustus op Instagram. “Een deel van de opbrengst gaat naar de Stichting Amsterdamse zwerfkatten”, zo vertelt Martine die deze zomer enige tijd in Berlijn doorbracht om inspiratie op te doen voor haar werk.

Picasso en M.C. Escher

Naast het presenteren voor ‘Eigen Huis & Tuin lekker leven’ maakt ze steeds meer kunst zelf, van schilderijen tot kattenkoffers. Ze laat zich in haar werk graag inspireren door kunstenaars als Picasso en M.C. Escher. Zowel met haar kunst als met haar klussen voor het RTL 4-programma heeft ze een grote schare volgers opgebouwd op Instagram. “Dat is echt heel groot aan het worden”.

Andere talenten

Toen Martine vijf jaar geleden haar badkamerzaak verkocht, droomde ze van het opknappen van oude meubels. “Dat leek me zo gaaf en dan kon ik mijn creativiteit de vrije loop laten, ook mooi om zo circulair te worden. En verrek, alles wat ik nu doe past in die droom. In de drie dingen die ik nu doe - influencer, kunstenaar, presentator - vloeit alles samen. Presenteren is waanzinnig gaaf, maar als ik rust heb in mijn hoofd, zit ik ‘s avonds ook uren achter mijn schildersezel. Die dingen versterken elkaar gewoon.” De verkoop van haar eigen bedrijf was nodig, omdat ze zich steeds meer gebonden voelde en geen tijd had om andere talenten te ontwikkelen. “Ik wilde nog zoveel ontdekken, maar zat te veel in de regio.”

Op tv

Niet lang nadat ze haar bedrijf verkocht, deed ze auditie voor het RTL 4-programma ‘Eigen huis & Tuin: lekker leven’, ze mocht direct beginnen. Voor het programma maakt ze het item DIY (Do It Yourself), waarin ze oude meubels en voorwerpen een remake geeft. Verder maakt ze wekelijks een huismetamorfose, in september wordt deze opgenomen in Gorinchem. “Het programma lijkt soms vooral glitter en glamour, maar we maken echt lange dagen. We hebben een enorme productie en redactie en gaan het hele land door. Uiteraard wordt alles zorgvuldig voorbereid tijdens redactievergaderingen en hebben stylistes uitgebreide gesprekken met bewoners. Als die vertellen dat ze niet van de kleur rood houden, dan gaan we dat natuurlijk niet gebruiken. Als we eenmaal een schetsontwerp hebben, gaan we alles voorbereiden zoals zagen, timmeren, in elkaar zetten.”

Voor de opnames beginnen, wordt de betreffende ruimte in het huis helemaal leeggehaald. Daarna begint het schilderen, behangen en herinrichten, in twee dagen tijd moet het wekelijkse item van twintig minuten op film staan. “Ik heb het nog nooit meegemaakt dat de bewoners de huismetamorfose niet leuk vonden.” Het tv-programma is altijd op zoek naar mensen die een huismetamorfose wel zien zitten, iedereen kan zich opgeven. De redactie maakt een selectie van alle inzendingen.

Slecht imago

Tv maken vindt Martine leuk, ze ziet zich in de verre toekomst nog wel een ander programma presenteren. “Maar ik ben happy met wat ik nu doe. Ik vertel jongeren altijd dat ze hun hart moeten volgen. Ik heb een tijdje lesgegeven op het Gilde Vakcollege Techniek, dan merk je dat de bouw soms een slecht imago heeft. Ook bij meiden, terwijl je met creativiteit zoveel kan. Wat ik nu doe, is nog steeds redelijk uniek voor een vrouw. Maar het is juist top en gaaf om iets moois te maken, daar wordt je rete trots van.” Naast lesgeven gaf ze eerder ook workshops klussen voor vrouwen. “Als ik de tijd kon vinden, zou ik het zo weer doen. Ook het lesgeven vond ik gaaf, maar soms moet je iets loslaten. Zo wil ik mezelf steeds blijven uitdagen.”

Martine Beijer (1986) groeide op in Sleeuwijk en begon daar installatiebedrijf Aquarius Sanitair. In 2018 verkocht ze haar bedrijf en werd presentator bij het RTL4 programma ‘Eigen Huis & Tuin lekker leven’. Ook is ze influencer en maakt ze haar eigen kunst.