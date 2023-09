Innovatie en verbinding op de Boerenerfdag Altena 2023

DUSSEN • “Ik vind het belangrijk om te laten zien wat we doen. We willen vandaag de verbinding leggen tussen boer en burger.” Aan het woord is Arjan de Graaf van akkerbouwbedrijf Bodemtrouw uit Dussen, de gastheer van Boerenerfdag Altena 2023, die op zaterdag 26 augustus door duizenden bezoekers werd bezocht.

Midden op het terrein staat een John Deere-trekker met een kiepwagen omhoog. Kinderen klimmen met een touw omhoog, om vervolgens van boven uit de kiepwagen naar beneden te glijden en in de strobalen te landen.

Innovatie

“We zijn als boeren niet altijd positief in het nieuws. Ik draag er graag mijn steentje aan bij om het boerenerf te laten zien”, vertelt gastheer Arjan de Graaf. “Een bedrijf met vee is altijd aantrekkelijk, maar vandaag willen we de akkerbouw laten zien.” Hij vraagt zich hardop af of hij trots mag zijn, maar zegt dan eerlijk dat zijn paradepaardjes de regenhaspel en de computergestuurde schoffelmachine zijn. “Met mijn telefoon kan ik de regenhaspel bedienen, op deze manier kunnen we water besparen.” De computergestuurde schoffelmachine vat De Graaf in één zin samen: “Minder chemie, meer mechanisch. Ook op een boerderij is er veel innovatie, en dat wil ik graag laten zien.”

Agrarische cultuurbeleving

“Meet en Greet. We willen praten over het agrarische landschap en de ontwikkelingen in de agrarische sector. Laten zien dat we er zijn,” vertelt Minette Straver van Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch. “Als je 25 jaar geleden sprak over agrarische natuurbeleving, was dat tegen de stroom in zwemmen, maar nu maakt het deel uit van de bedrijfsvoering,” stelt ze. “Ik ben ervan overtuigd dat agrarische cultuurbeleving verweven zit in het DNA van elke boer, vaak zonder dat ze dat zelf beseffen.”

Zien, ruiken en voelen

“Er wordt veel gesproken over gewasbescherming in de agrarische sector, maar op dit bedrijf laten we zien dat het ook met andere methoden kan in de akkerbouw.” Corné Nouws en Rosemary Swolfs van ZLTO Altena-Biesbosch, ontvangen als medeorganisatoren de gasten. “Hier kunnen mensen zien, ruiken en voelen hoe het eraan toegaat op een akkerbouwbedrijf.” Dit geldt ook voor het team van Curio Prinsentuin uit Andel. “Wij zijn een groene school en verbonden met de agrarische bedrijven in de regio. Het is belangrijk dat we ons gezicht laten zien.” Wijzend naar de kinderen die bloemstukjes maken: “Dit zijn allemaal potentiële leerlingen.”

Streekgebeuren

“Er zijn veel leuke kinderactiviteiten, en voor ons is er de kans om mensen te ontmoeten die ook binding hebben met de agrarische sector. De vele leuke kinderactiviteiten maken het voor ons gezin erg leuk,” vertelt de familie Krols uit Babyloniënbroek, die de dag bezoekt. De kinderen vertellen dat de zandbak en het geld vangen bij Alfa Accountants het leukste waren. “Het is echt een streekgebonden evenement, en dat maakt het zo krachtig.”

Blikvanger

De blikvanger is de Chinook-transporthelikopter op het terrein. “We willen in contact komen met de omgeving, maar vooral met de mensen die in het laagvlieggebied wonen,” vertelt kapitein Eric Vorstenbosch. “We zien vandaag veel enthousiasme, dat is voor ons ook leuk. De reacties die wij via de systemen ontvangen, gaan bijna altijd over schade en overlast. Er is veel onbegrip, maar vandaag kunnen we uitleggen waarom dit gebied een laagvlieggebied is en kunnen beide partijen met elkaar spreken. Maar vandaag overheerst de positiviteit. Men verbaast zich erover hoe groot de Chinook in werkelijkheid is. Voor veel mensen is het zien van een Chinook van dichtbij normaal onbereikbaar. Onze aanwezigheid is het vandaag dubbel en dwars waard.”

Geheimen

Op de vraag wanneer de Boerenerfdag geslaagd is, lacht gastheer Arjan de Graaf. “Hij is nu al geslaagd; de opkomst is boven verwachting en ik zie alleen maar blije gezichten. We willen de verbinding leggen tussen boer en burger. Op de boerderij hebben we geen geheimen, dat hebben we vandaag laten zien en ervaren.”