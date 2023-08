• Sander Tolenaars is met zijn bedrijf Gebr. Tolenaars sponsor van de Streekdagen in Meeuwen.

Gebr. Tolenaars BV naar Streekdagen: ‘Dit is één van de uitjes waar ik tijd voor vrij maak’

GIESSEN/MEEUWEN • Gebr. Tolenaars BV begon in 1959 als een loonbedrijf. Dat loonwerk is verleden tijd. Waterbouwkundige werken, onderhoud watergangen, snoeiwerk, bosbouw, maaiwerk en het reinigen van duikers zijn tegenwoordig het specialisme. Kortom: cultuurtechnisch werk en groenvoorziening.

Er wordt door het Giessense bedrijf gewerkt voor de gemeente Altena en voor drie waterschappen. “We hebben het geluk dat we op een drielandenpunt zitten”, legt directeur-eigenaar Sander Tolenaars glimlachend uit. “Vandaar dat we voor Rivierenland, Brabantse Delta en Aa en Maas, de drie waterschappen, werkzaamheden verrichten.”

Gebr. Tolenaars BV telt momenteel twaalf medewerkers en werkt veel samen met ZZP’ers en onderaannemers.

Aannemerskant opgegaan

Opa Zeger en zijn broer Dries en daarna Andries (Sander’s vader) legden het fundament van het oorspronkelijke Nieuwendijks bedrijf. Er werd gestart met maaien van erwten en granen en met het uitmaaien van sloten en kreken. De hoofdtak was toen nog wel het akkerbouwbedrijf. Klusjes voor de gemeente volgden en ook werd het bedrijf later door waterschap Brabantse Delta ingeschakeld. “Toen zijn we de aannemerskant opgegaan”, verduidelijkt Tolenaars.

Waterschap Rivierenland en waterschap Aa en Maas volgden. Sander Tolenaars kwam in 2007 in het bedrijf werken en sinds 2015 zijn het zijn schouders die de zaak torsen. Een grote verandering was de verhuizing naar het industrieterrein in Giessen. “Sinds twee en een half jaar zitten we op de Rietdijk. Onze gebouwen in Nieuwendijk hebben we verhuurd. Op de locatie hopen we te zijner tijd woningen te bouwen”, vertelt Tolenaars.

Speeltoestellen

Vorig jaar sloeg Gebr. Tolenaars de vleugels ook uit naar het buitenland. “We konden in Hongarije een houtzagerij Europawood KFT overnemen. Dat paste goed bij ons bedrijf want wij gebruiken ook veel beschoeiingen en damwanden.” Europawood KFT telt negen werknemers en er wordt hoofdzakelijk de houtsoort Robinia verwerkt. “25 procent hebben we zelf nodig en de rest gaat naar de handel. Robinia is heel hard hout. Er worden bijvoorbeeld ook speeltoestellen van gemaakt.”

Het woord speeltoestellen is gevallen en daarmede ook de link gelegd met de Streekdagen. “Tijdens de Streekdagen zullen er speeltoestellen worden opgesteld voor het publiek. Nee, die speeltoestellen maken wij niet zelf. Een afnemer van ons doet dat. Het leek ons leuk om die producten eens te laten zien. Van het hout worden overigens ook picknicktafels gemaakt. Het Robinia hout leent zich daar geweldig voor.”

‘Mooi evenement’

Voor Gebr. Tolenaars BV zijn de Streekdagen een mooi evenement. “Het is één van de uitjes waar ik tijd voor vrij maak. Het is er gezellig en je komt er veel bekenden tegen. Ik spreek er meestal ook veel mensen. Vroeger deden we ook nog mee met tractor pulling.”

Sponsoren

Het blijft niet alleen bij een bezoek, vult Tolenaars aan. “We sponsoren het evenement, daarnaast stellen we een keet ter beschikking en we maaien de kanten er omheen. We hebben ook diverse keren een nieuwe machine tentoongesteld. Ook hebben we standruimte. Deze wordt dit jaar dus benut voor het houtbedrijf.”

“Er komt ook een nieuwe innovatieve machine van ons te staan, maar deze is te vinden op de stand van A. den Dekker en Zonen BV uit Werkendam omdat dit bedrijf hem ontworpen, getekend en gebouwd heeft.”