Hardlopen, spellen, vissen en feesten: dit waren de zomerfeesten in Genderen

11 minuten geleden

Nieuws 30 keer gelezen

GENDEREN • Genderen vierde afgelopen week uitbundig feest tijdens de zomerfeesten. Met een nieuw en enthousiast bestuur was er een gevarieerd en feestelijk weekprogramma voor alle dorpsbewoners.

Op woensdag begon het met de traditionele hardloopronde. Het was maar goed dat er ingelopen was, want bij terugkomst bij de tent sprintten de lopers, toeschouwers, en andere belangstellenden de tent in voor ‘Wild & Wijs op woensdag’. DJ Willem de Wijs, driemaal uitgeroepen als beste feest-DJ van Nederland, zorgde ervoor dat de tent binnen de kortste keren op zijn kop stond. Een goed begin van de week.

Grootste Gezelligste Genderse Quiz

Op donderdagmiddag was er de 55+ bingo en ‘s avonds de Grootste Gezelligste Genderse Quiz, georganiseerd door de mensen achter de ‘Genderse Dorpsquiz’. Het dorp wist dat ze een leuke en creatieve avond konden verwachten, dus de inschrijving liep storm en was weken voor de avond al vol. En de verwachtingen werden meer dan waargemaakt.

Er werd fanatiek gestreden door de 33 teams met opdrachten als: zo langzaam mogelijk fietsen, liedjes raden in de Hanky Panky medley (gespeeld door dorpsgenoot Henk Teuling), modern koekhappen, limbodansen, roulette rondes met opgegraven muntjes, ongekende creatieve schildertalenten en inzetten op fantastische sportieve prestaties van drie Genderse topatleten: Marry de Jong, Henk van der Stelt, en Marianne Bax. Uiteindelijk ging Team ‘De Meisjes’ er na een geslaagde avond met de winst vandoor.

Haven leeggevist

Op vrijdagmiddag was er een speciaal programma voor de kinderen van het dorp. De kinderen van groep 5 tot en met groep 8 hebben samen de haven van Genderen leeggevist. In totaal werden er door 28 vissertjes maar liefst 450 vissen gevangen. Siebe Verkade werd eerste met 43 vissen, Joris Kwetters werd nipt tweede met 42 vissen en Luuk Vos veroverde de derde plaats met 27 vissen. De grootste vis, van 16 centimeter, werd gevangen door Ravi Verwoert.

Ondertussen was in de tent de show Niekie & Diedie: het wensfeest te zien voor de kinderen tot en met groep 4. Daarna werd gezamenlijk afgesloten met een kinderdisco. De kinderen deden niet onder voor hun ouders deze week. Wat een dansmoves, zangkunsten, en energie lieten ze zien. ‘s Avonds beleefden jong en oud een magische avond met een gouden randje. De mannen van EMPIRE Coverband stonden op het podium, en zij weten hoe ze een feestje moeten bouwen.

60 brommers

Zaterdag stond in het teken van Bulk Beach Summer Festival. Als eerste startten ruim 60 brommers voor een toertocht door het mooie rivierengebied. Bij terugkomst stond het terrein alweer vol met Genderse belangstellenden die waren afgekomen op de Bulk, die speciaal voor deze gelegenheid was omgetoverd tot een beachfestival. De foodtrucks moesten vol aan de bak met hun lekkere eten, en de cocktails werden geschud. De Genderse DJ Rowin draaide vanaf 18.00 uur plaatjes aan elkaar om de mensen warm te maken voor een dansbare zomeravond. Feestduo Kaaigezellig wist de voetjes van de vloer te krijgen.

Tentdienst en F1

Op zondag was er in de ochtend een kindertentdienst, en ‘s middags werd afgesloten met het kijken van de F1-race in Zandvoort. “Een feestelijk einde van een fantastische week. Wij als bestuur kijken terug op een bijzonder geslaagde week. Het was echt een feest voor en door alle inwoners van het dorp”, laat men weten.