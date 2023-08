Anne-Marije neemt als enige vrouw deel aan trekkertrek: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’

58 minuten geleden

Nieuws Streekdagen Meeuwen 303 keer gelezen

NIEUWENDIJK/MEEUWEN • Voor Anne-Marije Dank (25) uit Nieuwendijk is vooral de Olympische gedachte van ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ van toepassing voor de komende Streekdagen in Meeuwen. Vijf jaar geleden deed ze voor het eerst mee aan de populaire trekkertrek, anno 2023 is ze nog steeds de enige vrouw die achter het stuur van een trekker kruipt om het op te nemen tegen alle mannelijke concurrenten.

“Van jongs af aan vond ik het al leuk om naar de Streekdagen te gaan, ik was denk vier jaar toen ik voor het eerst mee mocht. Vooral om de gezelligheid en al die mensen uit de buurt die je dan ziet. Lekker buurten onder het genot van een biertje. Een neef deed ook altijd mee aan de trekkertrek, toen werd het nog in Almkerk gehouden”, zo vertelt ze thuis lachend aan de keukentafel.

Fulltime op trekker gewerkt

“Ik vind trekkers en boeren gewoon leuk. Thuis op de boerderij vind ik het ook altijd leuk om mee te helpen, we hebben jongvee en akkerbouw. Ik mag voor de kal es zorgen, dat doe ik iedere dag voor en na mijn werk.” Anne-Marije werkt op kantoor bij een mesthandel en transportbedrijf in Helvoirt. “Ik vond trekkers zo leuk, dat ik zelfs een half jaar fulltime op de trekker heb gewerkt.

Het was een leuke tijd, maar ik wist wel dat ik dat niet altijd wilde blijven doen.” Wel leidt haar liefde voor trekkers tot de uitdaging om een keer mee te doen aan de trekkertrek in Meeuwen, altijd één van de hoogtepunten van de Streekdagen.

Direct prijs

In 2018 trekt ze de stoute schoenen aan en schrijft zich voor het eerst in. “Ik was echt heel zenuwachtig, maar ik had gelijk prijs met een derde plek in mijn klasse van 7,5 ton. Die beker heb ik nog wel ergens boven staan. Je moet gewoon een beetje geluk hebben. Ik heb daarna nog vaker meegedaan, maar geen prijzen meer gewonnen. Je moet gewoon rijden met je verstand op nul. Je kunt ook niet echt oefenen, zelf een sleepwagen huren is echt geen optie”

Een vrouw op een tractor is in de gemeente Altena zeker geen zeldzaamheid meer. “Er rijden best veel vrouwen op een trekker, je wordt ook echt gewaardeerd als je dat doet en niemand kijkt daar van op. Maar mijn vriendinnen durven toch niet mee te doen aan de wedstrijd.”

Elf ton

Dit jaar heeft Anne-Marije zich ingeschreven voor de klasse van elf ton, ze rijdt deze keer op de trekker van haar vriend Patrick Pruijsen uit Sprang-Capelle, die zelf ook meerijdt op een andere trekker. Elke trekker mag altijd maar eenmaal meedoen in het klassement. Naast de Streekdagen in Meeuwen doet ze in de klasse tot 7,5 ton dit jaar ook mee op 26 augustus in Kaatsheuvel, daar doen vaker vrouwen mee die samen een apart vrouwenklassement vormen. Maar omdat ze in Meeuwen de enige vrouw is, neemt ze het daar op tegen alle mannen op de trekker. Vorig jaar reed ze ook een keer mee in Cromvoirt.

“Je begint thuis met het klaarmaken van de trekker door de gewichten er aan te hangen. En omdat je mooi voor de dag wilt komen, moet je de trekker ook mooi oppoetsen. Zaterdagmorgen rijd ik dan naar Meeuwen. Vanaf ons huis is dat hooguit een kwartiertje rijden. Op het terrein laat je eerst de banden aflopen, met minder lucht heb je meer grip. Daarna moet de trekker op de weegbrug, hij mag niet meer dan elf ton wegen.”

Zenuwen voor de wedstrijd

Ze verwacht dat ze in de middag pas aan de beurt is in de wedstrijd. En hoewel ze inmiddels al vaker meedeed, blijft ze altijd zenuwachtig voor de wedstrijd. “Mijn vader, familie en vrienden komen in elk geval kijken om mij te supporten.”