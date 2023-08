‘Ik heb het van kassamedewerker tot voorzitter van de Streekdagen geschopt’

MEEUWEN • Volgende week gaat het los. De Streekdagen in Meeuwen staan weer op de agenda. Vorig jaar was de belangstelling, mede door het gevarieerde programma, ongekend groot. Mogelijk wordt er deze keer weer een nieuw bezoekersrecord gehaald.

John Verschoor is vanaf deze editie van de Streekdagen voorzitter van het bestuur, waarvan hij benadrukt dat zij het vele werk toch echt met zijn allen doen. Verschoor weet waar het om gaat. “Ik ben al 22 jaar als vrijwilliger actief betrokken bij dit jaarlijkse festijn. Toen ik mij in 2001 heb aangemeld zat ik meteen in het kassahok.”

Terreinbaas

Sinds 2011 maakt hij deel uit van de opbouwploeg en de laatste acht jaar mag hij zich terreinbaas noemen. “Vorig jaar was ik nog vicevoorzitter en nu mag ik de rol van voorzitter op mij nemen. Feitelijk verandert er voor mij vrijwel niets, want als terreinbaas moet je overal van op de hoogte zijn en dat is nu niet anders.” Samen met meerdere vrijwilligers, die er veertien dagen vrij voor nemen, valt Verschoor onder de ‘supervrijwilligers’.

‘Kunnen nog doorgroeien’

De organisatie van de Streekdagen, ondersteund door de Stichting Landbouwfestiviteiten Land van Heusden en Altena, prijst zich gelukkig met de ruimte die zij ter beschikking hebben. “Wij kunnen gebruik maken van vijftien hectare, maar groeien nog steeds. Wij kunnen op deze locatie, begrenst door de Dorpsstraat en de Landweg, doorgroeien naar twintig hectare.

Voor parkeerruimte hebben wij voor de verschillende doelgroepen drie ingangen ter beschikking. En nee, naar de weersvoorspellingen kijken wij nauwelijks. Daar hebben wij toch geen invloed op. Afgelasten is een ramp. Wij hebben het in 2015 één keer meegemaakt. Gelukkig waren onze leveranciers toen heel coulant. Iedereen heeft ons geholpen.”

Steeds overtreffen

“Wij maken het onszelf niet gemakkelijk, want wij willen onszelf telkens weer overtreffen”, stelt Verschoor. “Na de coronapandemie hebben wij even een stapje teruggedaan. Konden wij weer over alle vrijwilligers beschikken? Niemand wist hoe het publiek zou reageren, maar wij zijn verrast door de opkomst. Alle 200 tot 225 vrijwilligers waren weer paraat en op zaterdag hadden wij vorig jaar 5500 bezoekers. Dat was 1300 meer dan in het laatste jaar voor corona.”

Verschoor prijst zich gelukkig, omdat de Streekdagen in het eerste weekeinde van september nauwelijks concurrentie hebben. De truck- en tractorpulling in Alphen (Noord-Brabant) is een week eerder. Dat geldt ook voor de Grand Prix Formule 1 op Zandvoort en de Boerenerfdag in Altena.

Kinderboerderij weer terug

Dit jaar is ook de kinderboerderij weer terug. De kinderen kunnen zich daarnaast uitleven in de zandbak met elektrische gravertjes en op de springkussens. Heel bijzonder is het horseboarden. Noem het skateboarden achter een paard. Er zijn demonstraties met schapendrijven door Border Collies.

Bijzonder zijn elk jaar de behendigheidswedstrijden op de kranen van Van Hemert Brakel. Verschoor: “Heel bijzonder om te zien. Daar vinden bedrijven talenten voor op hun kranen.” Veel aandacht wordt besteed aan de truck- en tractorpulling. Er wordt een week lang gewerkt om de baan zo goed mogelijk te prepareren.

Ombouwploeg vergrijst

Voor de vrijwilligers is het een lange en zware week. “Wij beginnen al een week voor het evenement op de zaterdag met het leggen van de rijplaten.”

Verschoor ziet dat de opbouwploeg vergrijst. “Wij werken met veel zestigplussers. Dat zijn goede werkers en veel hebben overdag tijd. Wat overdag niet lukt pakken wij ’s avonds samen met de jongeren op. Op maandag gaan wij door met opruimen en op woensdag ziet niemand meer dat de Streekdagen hebben plaatsgevonden. Alles is dan opgeruimd. Het land wordt weer ingezaaid en het geheel kan weer gaan groeien.”

Plannen voor 2024

Binnen twee weken na de afsluiting van de Streekdagen wordt de editie geëvalueerd. “Begin oktober zitten wij bij elkaar om de plannen voor 2024 vast te leggen. Het draaiboek wordt weer aangepast. Het is immers zaak om scherp te blijven”, weet John Verschoor. “In die maand houden wij nog de gezellige afsluitende barbecue voor alle vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zijn de Streekdagen niet mogelijk.”