Kinderen slaan spijkers met koppen in Timmerdorp Genderen: eerste hutten staan al

Petra Veenswijk in derde Orgelconcertje in Schuilkerk in Gorinchem

Nieuws

8 uur geleden

GORINCHEM • Op zaterdag 19 augustus speelt de Delftse organiste Petra Veenswijk een interessant programma in de Lutherse Schuilkerk in Gorinchem. Haar Orgelconcertje begint om 16.