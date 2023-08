‘t Oude Raedthuys in Woudrichem gaat sluiten: ‘We gaan op zoek naar een andere uitdaging’

WOUDRICHEM • Met het afscheid van ‘t Oude Raedthuys per 1 oktober verlaten Willeke van Wijk en Marieke Meulman uit Brakel de vesting Woerkum. Hun horeca-avontuur in Woudrichem begon in 2010 met de kans om mede eigenaar te worden van ‘t Oude Raedthuys. Van 2012 tot 2021 hoorde bij dat avontuur ook het gehaktballenrestaurant Baldadig op de Hoogstraat.

Achttien jaar was Willeke van Wijk (43) toen ze na het volgen van de hotelschool haar eerst stappen zette in de horeca, het begon allemaal in Zaltbommel en via veel omwegen en een cateringbedrijf aan huis belandde ze in 2010 in restaurant ‘t Oude Raedthuys. “Dat was een hele uitdaging, maar ik was gelijk verliefd op het pand. Het heeft zoveel mogelijkheden. Het is een officiële trouwlocatie, maar ook ideaal voor feesten en partijen. Het pand telt met de kelder en de zolder drie verdiepingen plus nog een terras.”

‘Heerlijk om gasten te verwennen’

Van Wijk koos voor de horeca, omdat ze graag mensen blij maakt. “Gasten willen vooral verwend worden. En het is heerlijk om dat te doen met eten en drinken. We hebben hier echt mooie dingen gedaan.” Minder leuk was de voorbije coronaperiode, hoewel ze zich ook daar door heen wisten te slaan. “Door de afhaal- en bezorgservice hebben we ook toen een leuke tijd gehad, mede door onze vaste gasten. Dat bezorgen van de maaltijden met ons autootje had ook wel wat.”

Op zoek naar andere uitdaging

Willeke van Wijk zwaaide al die jaren de scepter in ‘t Oude Raedthuys, terwijl haar vrouw Marieke Meulman van 2012 tot 2021 even verderop in de Hoogstraat het restaurant Baldadig bestierde. Het stoppen in Woudrichem komt voor hen zelf niet onverwacht, het is een weloverwogen keus waarbij ze eerst de deur van Baldadig achter zich dicht trokken en straks van ‘t Oude Raedthuys.

“Ik werk nu 25 jaar in de horeca en we gaan op zoek naar een andere uitdaging. Eerst maar eens genieten van vakantie en alles laten bezinken. In de horeca maakt je echt weken van zeventig tot tachtig uur, ook omdat we bijna alles zelf doen. Zoals offertes maken, voorraadbeheer, de administratie, dat hoort daar allemaal bij.”

Sinds de sluiting van Baldadig is Marieke Meulman meer achter de coulissen betrokken bij ‘t Oude Raedthuys. Willeke van Wijk is het gezicht van het restaurant en doet ook de bediening in het smaakvol ingerichte restaurant. Het vijf eeuwen oude rijksmonument deed tot in de jaren zestig dienst als raadhuis van Woudrichem, alvorens het werd omgetoverd in een horecalocatie.

Toekomstplannen

Echte toekomstplannen voor na 1 oktober hebben ze nog niet gemaakt. “We willen wel echt iets anders gaan doen. Liefst zouden we weer een nieuw horecaconcept bedenken.” Het restaurant Baldadig was bij de opening in 2012 zo’n nieuw concept in de vesting. In het Oude Raedthuys zelf serveren ze vooral gerechten uit de Asian keuken.

“Gerechten met taco’s, gamba’s, beef tataki, tonijntartaar. Zelf gerechten verzinnen is echt zo leuk om te doen. Je probeert overal inspiratie op te doen, maar we kiezen ook wat we zelf lekker vinden. Voor het maken van een nieuwe kaart doen we graag inspiratie op door elders te gaan eten. Voor een fijne avond uit in een restaurant is vooral het eten belangrijk, maar ook de bediening moet attent zijn. Het gaat vooral om het totaal plaatje, alles moet kloppen.”

‘Dit pand verdiend een herstart’

Met de sluiting van ‘t Oude Raedthuys lijkt opnieuw een horecazaak in de vesting te verdwijnen, eerder sloten al de Gevangenpoort, ‘t Arsenaal en de Teerkamer. Wat er na 1 oktober gaat gebeuren in ‘t Oude Raedthuys weten ze nog niet, maar ze verwachten dat het snel weer wordt voortgezet. “Ik hoop echt dat het doorgaat, dit pand verdiend een herstart. Met een nieuwe eigenaar en onder een nieuwe naam. De naam ‘t Oude Raedthuys van ons restaurant verdwijnt in elk geval.”

Maar tot zondag 1 oktober blijven ze zich voor honderd procent inzetten voor hun restaurant. “We willen het hier goed afsluiten en blijven onze gasten in de watten leggen. In september gaan we nog meerdere acties houden en op de laatste zondag dat we open zijn, bieden we tevens onze laatste drankvoorraad aan.”