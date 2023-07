Joyce (20) is genomineerd als Nationaal Onderwijstalent: ‘Nooit aan een ander beroep gedacht’

HANK • Het kan een mooi 2023 worden voor de 20-jarige Joyce Groenewegen uit Hank. Ze kreeg op 5 juli haar diploma uitgereikt aan de PABO Avans Hogeschool in Breda en mag nu op eigen benen voor de klas staan. Op dezelfde dag werd ze benoemd tot ambassadeur van de PABO Avans Hogeschool en is ze ook nog eens genomineerd voor de verkiezing Nationaal Onderwijstalent.

Joyce Groenewegen heeft nooit getwijfeld. Ze moest en zou juffrouw worden. “Ik heb altijd ervan gedroomd schooljuffrouw te worden. Nooit heb ik aan een ander beroep gedacht. Mijn vroegere kleuterjuf, Jopie Stevens van de Bolderik in Hank, was mijn grote voorbeeld”, legt ze uit.

“Mijn drive is om kinderen te leren zelfverzekerd te zijn. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat vind ik het allerbelangrijkste.” Het ‘nooit getwijfeld’ is niet helemaal waar, vult ze aan. “Ik was altijd goed in wiskunde en Frans. Wel heel even getwijfeld of ik niet leraar moest worden in één van die vakken. Maar mijn hart ligt bij de jonge kinderen, dus was de twijfel snel weg.”

‘Daar ligt mijn hart’

Geen verrassing dus dat ze destijds op de PABO terechtkwam. Halverwege het tweede jaar moest ze kiezen voor welke specialisatie ze in het derde jaar verder zou gaan. ‘Ga je voor de allerjongsten of voor de oudere kids?’, was de vraag. “Het is het jonge kind geworden. De groepen 1 tot en met 4. Daar ligt ook mijn hart”, vertelt ze over haar keuze.

Als stagiaire heeft ze al wat vlieguren gemaakt op basisschool De Biekorf in Geertruidenberg. Dat beviel van twee kanten. “Ik heb met ingang van het nieuwe schooljaar daar een fulltime baan aangeboden gekregen. Ik ga drie dagen groep 1 en 2 doen en twee dagen groep 3. Ik ben er heel blij mee.”

Complete verrassing

Tijdens de diploma-uitreiking werd Joyce Groenewegen door PABO Avans compleet verrast. Ze werd uitgeroepen tot PABO ambassadeur voor het nieuwe schooljaar. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld op open dagen nieuwe studenten moet enthousiasmeren voor de PABO.

Een nog grotere verrassing was de nominatie door haar school voor de verkiezing Nationaal Onderwijstalent. “Een enorme eer allemaal. Toen mijn naam werd genoemd, dacht ik: ‘O nee, moet ik dat podium ook nog op. Ik kreeg echt een rood hoofd.” Op 5 oktober vindt in Hilversum bij Beeld en Geluid op ‘de dag van de leraar’ de verkiezing plaats.

Voor de nominatie heeft ze onder meer een exemplaar van haar afstudeeronderzoek ‘Leesmotivatie bij kleuters’ moeten inleveren. “De kinderen moeten gemotiveerd worden dat lezen belangrijk is. Geef kinderen het gevoel dat ze kunnen lezen door passende activiteiten te ontwerpen, zoals het maken van een tekening bij het voorgelezen verhaal. Dat motiveren kun je het beste doen door heel veel voor te lezen”, geeft ze een inkijkje in haar afstudeeropdracht.

Afwachten

Wat ze van 5 oktober moet verwachten, weet ze niet. “Ik heb geen idee hoe zo’n verkiezing verloopt. Het is een feestelijke dag, heb ik begrepen.” Aan alle genomineerden wordt sowieso een oorkonde uitgereikt. Daarnaast krijgt de winnaar een geldelijke prijs en een grote trofee mee naar huis.”