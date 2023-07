47 kinderen beleven de week van hun leven tijdens Roefelweek in Giessen

1 uur geleden

GIESSEN • Bij de HartenJager in Giessen werd afgelopen week opnieuw de welbekende Roefelweek georganiseerd. Met 47 kinderen, acht stagiaires en het tienkoppige Roefelteam was het weer een groot feest in Giessen. In en om de HartenJager beleefden de kinderen de week van hun leven.

Het thema van de Roefelweek was winter, dus was er het risico dat ze regelmatig een sneeuwbuitje op hun hoofd zouden krijgen. Maandag tussen 09.30 en 10.00 uur liepen de kinderen over de rode loper, sommigen nog een beetje aarzelend, en de meesten liepen meteen naar de kleedkamers om, met behulp van de enthousiaste maatschappelijke stagiaires, hun spullen neer te zetten.

Met een snelle kus of een wat langere knuffel namen zij afscheid van hun ouders en daarna begaven ze zich naar de eetzaal om (opnieuw) kennis te maken met de leiding.

Roefelen

Maandenlang werd er uitgekeken naar deze week en nu was het eindelijk zover, voor sommigen een blij weerzien, want tijdens de Roefelweek worden vele vriendschappen gesloten. Aan de kinderen werd in grote lijnen verteld wat er allemaal op het programma stond, naast veel creativiteit was er natuurlijk ook ruimte voor sportiviteit en bedrijfsbezoeken, het zogenaamde Roefelen.

Na een flinke stapel boterhammen sprong de helft van de kinderen op de fiets richting de Buffelgaard in Wijk en Aalburg, de andere helft ging met veel enthousiasme appeltaartjes in de vorm van een hart maken. Als de leiding even niet oplette, werd er natuurlijk gesnoept van het deeg en de appeltjes met kaneel.

Glamping

Op de boerderij werd ondertussen volop genoten van alle buffels en hun jongen. Ook het nestje kittens maakte vele kinderen heel blij. Bij terugkomst werd de tentindeling bekendgemaakt en werden alle luchtbedden vakkundig opgeblazen met behulp van een compressor.

“Het is altijd een prachtig gezicht om de sfeervolle Roefeltenten in het Groene Hart te zien staan. Wat twintig jaar geleden nog leek op kamperen, is inmiddels veranderd in een ware glamping. In de dagen die volgden, genoot de groep van het maken van heerlijke sorbets en het spelen van spelletjes in de Notenhoff in Andel, en werd er een Nieuwjaarsduik genomen in het Esmeer”, vertelt organisator Nicolette van Andel.

Gulle ouder

Op donderdag kwam de Partybus van Happy Tours voorrijden en bracht de groep met veel decibellen naar de Ontdekhal in Utrecht. Zowel de bus als het bezoek aan de hal was een groot feest. De dag werd, dankzij een gulle ouder, compleet gemaakt met verse friet en snacks.

Op vrijdag genoten de kinderen van een sportieve zeskamp en ‘s avonds mochten alle ouders in de tuin meesmullen van lekkere broodjes. Rond 19.30 uur gingen de kinderen, na een warm afscheid, huiswaarts met herinneringen voor het leven.

Aanmelden voor volgend jaar

“Op dit moment hebben al 34 kinderen zich aangemeld voor volgend jaar. Wil je ook graag dat jouw kind(eren) deze geweldige ervaring meemaken? Neem contact op via 06-38694800 en geef je interesse door”, besluit Nicolette.