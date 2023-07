Boerenerfdag dit jaar in Dussen: dag vol toekomst en innovatie, maar ook vanouds gezellig

DUSSEN • Dit jaar vindt er, op zaterdag 26 augustus, een nieuwe editie van de Boerenerfdag plaats. Dit keer is het de beurt aan Akkerbouwbedrijf Bodemtrouw, gerund door Arjan en Anneke de Graaf en hun medewerker. Samen telen ze onder andere aardappels, uien, bieten, wintertarwe, graszaad, vlas en sperziebonen op ongeveer 150 hectare grond.

“Daar ben je wel meer dan fulltime mee bezig”, vertelt Arjan trots, “We telen gangbaar. Dat wil zeggen: niet-biologisch. Toch zijn we veel bezig met het zoeken naar alternatieven voor chemische gewasbescherming.” Dat begon zo’n drie jaar geleden.

Inmiddels worden er al diverse groene middelen toegepast. “Ook zijn we deelnemer van de Groene Vlieg. Daarbij worden speciale vliegen ingezet om de uienvlieg, een van de grootste plagen onder de uien, geheel natuurlijk te bestrijden”, zegt Arjan.

Camera gestuurde schoffelmachines

Daarnaast is er samen met een collega-akkerbouwer besloten om te investeren in camera gestuurde schoffelmachines. Daarbij werken GPS en cameratechniek samen om zo dicht mogelijk langs het gewas te schoffelen om het onkruid te verwijderen, zonder dat er chemische middelen aan te pas komen.

“In het begin was het even zoeken, maar inmiddels gebruiken we de schoffelmachine om te schoffelen tussen de bieten, uien, chicorei en bonen. En we zetten hem in voor loonwerk bij andere akkerbouwers.”

Bovendien wordt er gebruik gemaakt van weerstations en bodemvochtsensoren. Aan de hand daarvan wordt berekend hoe het water dat gebruikt wordt voor beregening zo goed mogelijk verdeeld kan worden over de akker, met behulp van een nieuw type regenhaspels. “Zo wil ik op mijn bedrijf zuinig omgaan met water”, stelt Arjan.

Werkzaam voor ANV Altena Biesbosch

“Ondanks alle computers, sensoren en data blijft het natuurlijk wel altijd een uitdaging, zo werken met en voor de natuur”, vertelt Arjan. “Dat vind ik juist het mooie van mijn vak. Ook ben ik bestuurslid bij de agrarische natuurvereniging (ANV) Altena Biesbosch. Ik vind het namelijk belangrijk om me in te zetten voor meer samenwerking tussen landbouw en natuur, want die twee kunnen elkaar enorm versterken. Een van de initiatieven van ANV Altena Biesbosch is het inzaaien van bloemenranden langs de akkers. Die zien er niet alleen mooi uit, maar zorgen ook voor een betere biodiversiteit.”

Activiteiten tijdens Boerenerfdag

Deze en nog veel meer innovaties op en rondom het akkerbouwbedrijf zijn allemaal te bekijken op de Boerenerfdag. Daarnaast is er ook van alles te zien en te doen voor kinderen: een springkussen, een ritje op een pony, glijden van de kipper-glijbaan en nog veel meer.

Zo belooft het een mooie dag te worden vol toekomst en innovatie, maar bovendien een vanouds gezellig dagje uit voor jong en oud. Arjan, Anneke, hun kinderen Rick (8) en Elin (2) en de organisatie van de Boerenerfdag kijken ernaar uit om iedereen te ontvangen op 26 augustus van 10 tot 17 uur op Pleunesteeg 10 in Dussen.

Boerenerfdag in Altena

De Boerenerfdag is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij ieder jaar een ander boerenbedrijf in Altena zijn deuren open zet voor bezoekers. De Boerenerfdag kan jaarlijks op zo’n drieduizend bezoekers rekenen. Lokale ondernemers en organisaties presenteren zich op de boerenmarkt. Ook aan de kinderen is gedacht: zij kunnen zich goed vermaken terwijl de (groot)ouders genieten van een bakje koffie op het terras. Toegang en parkeren zijn gratis.



Puur uit Altena is een samenwerking tussen ZLTO Altena Biesbosch, ANV Altena Biesbosch en de Streekproducenten en heeft als doel boeren en burgers uit Altena dichter bij elkaar te brengen.