Na maanden van intensief onderhoud is de vernieuwde Vissershang in Hank geopend

1 uur geleden

Nieuws 167 keer gelezen

HANK • De vernieuwde Vissershang in Hank is na maanden van intensieve onderhoudswerkzaamheden officieel geopend. Burgemeester Egbert Lichtenberg verrichtte zaterdag de opening door symbolisch een reddingsboei in een houder te plaatsen.

De oorspronkelijke jachthaven Vissershang werd in 1969 aangelegd als compensatie voor de te sluiten haven aan de Visserskade in de voormalige gemeente Dussen. Enkele jaren geleden werd duidelijk dat de jachthaven grondig onderhoud nodig had, dus begon men in 2021 met de voorbereidingen.

Het ontwerp voor de vernieuwde haven is gemaakt door de Havenstichting Vissershang in samenwerking met BK Engineering. Aannemer Michael van der Bergt was verantwoordelijk voor de uitvoering. De werkzaamheden begonnen eind 2022 en werden op 1 april 2023 voltooid, ondanks diverse uitdagingen die overwonnen moesten worden.

Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen was het risico van niet-ontplofte explosieven langs de kade en in de haven zelf. Uitgebreid onderzoek toonde aan dat er geen explosieven aanwezig waren, maar er werden wel verschillende metalen objecten gevonden, zoals een kachel, steigerpijpen en autobanden, die de detectieapparatuur lieten reageren. Ook was er bezorgdheid over de aanwezigheid van de zeldzame rivierrombout, een libellesoort, maar deze bleek uiteindelijk niet aanwezig te zijn.

Het afstemmen van de werkzaamheden met het Waterschap en Rijkswaterstaat voor de compensatie van het wateroppervlak en de afvoer van slib was ook een belangrijk aandachtspunt. Het ontwerp van de aansluiting naar de loopsteigers was eveneens cruciaal, evenals het waarborgen van veiligheidsaspecten, zoals trappen voor mensen die te water gaan en niet meer zelfstandig naar de kant kunnen, en reddingsboeien per steiger.

300 meter stalen damwand

Gedurende de werkzaamheden werd er maar liefst 300 meter stalen damwand geplaatst en werd er 7.000 kubieke meter baggerspecie afgevoerd. Ook onderging de kade een grondige renovatie, inclusief de aanleg van een nieuw voetpad. Om deze verbeteringen te realiseren, werd zwaar materieel ingezet, wat resulteerde in een geëgaliseerde kade. Deze moest echter wel voorzien worden van nieuw gras.

Kosten hoger dan geraamd

Vorig jaar november werd duidelijk dat het aanbrengen van de stalen damwand en het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden aanzienlijk duurder waren dan aanvankelijk geschat. Dit werd onder andere veroorzaakt door de noodzaak om de damwand drukkend aan te brengen om schade te voorkomen, en de gestegen prijzen van damwandmaterialen.

Desondanks besloot de gemeente Altena de onderhoudswerkzaamheden voort te zetten om gevaarlijke situaties en het bezwijken van de damwandconstructie te voorkomen. De extra kosten bedroegen ongeveer 390.000 euro.

Met de opening van de vernieuwde Vissershang is een belangrijk hoofdstuk afgesloten. Inwoners van Hank en de gehele gemeente Altena kunnen nu genieten van een moderne en veilige jachthaven.