Scouting Hank sluit seizoen af met vaar- en wandeltocht en vrijwilligersavond

1 uur geleden

Nieuws 103 keer gelezen

HANK • Scouting Hank heeft vorige week zaterdag weer alles uit de kast getrokken om een leuke laatste draaidag van het seizoen te organiseren. De vrijwilligers hadden een leuk programma neergezet. Van jong tot oud hebben de leden veel plezier gehad op deze laatste dag van het seizoen.

Zaterdagochtend rond 08.00 uur stonden de eerste vrijwilligers in de haven van Hank om het programma voor te bereiden en de boten klaar te maken voor vertrek. Nadat alle deelnemende jeugdleden zich bij het Baken hadden verzameld, ging het programma van start, met als thema ‘Piraten’.

De jongste speltakken zijn de dag begonnen met een vaartochtje, waarna ze verschillende spelletjes hebben gedaan en een stukje hebben gelopen door de Biesbosch. Ondertussen zijn de oudere jeugdleden in de Aakvlaai begonnen met een wandeltocht naar het strandje bij de Steen. Op het strand werd er vakkundig een vlot in elkaar gezet en natuurlijk getest. Deze inspanningen zorgden voor een gezonde trek, gelukkig was er voor iedereen lekkere versnapering. Helaas zat het weer niet mee en na de lunch is iedereen huiswaarts gekeerd.

De jeugdleden en vrijwilligers kunnen nu gaan genieten van hun vakantie. De volgende activiteit die op de planning staat, is de open dag op zaterdag 9 september 2023. Er zullen die dag weer allerlei activiteiten te doen zijn op en rond het terrein van Scouting Hank.

Vrijwilligersavond

Na de seizoenafsluiting was er, zoals alle andere jaren, de vrijwilligersavond. Een avond voor alle vrijwilligers van Scouting Hank, als bedankje en blijk van waardering voor hun inzet. Scouting Hank vindt het belangrijk dat de vrijwilligers gezien worden, ook dit jaar konden er wederom vrijwilligers worden genomineerd voor een herinneringsplaatje, dit jaar viel de beurt aan Kaj en Priscilla. Hun herinneringsplaatje zal worden bevestigd aan de muur van ’t Kraaiennest, zo blijft hun inzet altijd zichtbaar.

Het is ook mogelijk om een waarderingsteken te krijgen van Scouting Nederland. Het bestuur van Scouting Hank mocht dit jaar met trots de ‘Gouden Vos’ uitreiken aan Frank en John. Hun inzet is de afgelopen jaren buitengewoon geweest en deze onderscheiding is meer dan verdiend.

Vrijwilliger worden

Scouting Hank kan nog altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. ‘We hebben nog verschillende functies te vullen, ook als je maar af en toe tijd hebt, ben je welkom. Kom gerust een keer langs om te kijken hoe het eraan toegaat’, laat de scouting weten. ‘Eerst meer informatie? Kijk gerust op www.scoutinghank.nl. Of neem contact op met Nanda Ebregt, secretaris scouting Hank via info@scoutinghank.nl.