Holland Shipyards Group spil in belevingswereld van de Havendagen

1 uur geleden

Nieuws Havendagen Werkendam 108 keer gelezen

WERKENDAM • Leendert en Marco Hoogendoorn turen vanaf hun werf Holland Shipyards Group in Hardinxveld-Giessendam over de Merwede naar Werkendam. Daar groeiden ze op. Vanzelfsprekend zijn zij straks weer nauw betrokken bij de Werkendamse Havendagen.

Met de huidige directie Leendert en Marco Hoogendoorn zijn we getalsmatig niet eens op de helft van het familiebedrijf. Opgericht in 1981 door de nu 62-jarige Cor Hoogendoorn, destijds Instalho Scheepsbouw in Werkendam.

Toen aan de overkant een werf vrijkwam, werd in 2007 ook de oversteek naar Hardinxveld gemaakt. Nog altijd wordt ook vanuit Werkendam (Instalho) geopereerd, maar eveneens vanuit Vlissingen. Johan, de oudste zoon van Cor, voert het management over de Marine- en Offshorewerf in Vlissingen. De jongste zoon, Niels, werkt sinds kort ook binnen het bedrijf.

Visitekaartje

Op het moment van dit interview gaat de indrukwekkende veerboot Gorinchem XII te water. Het is altijd weer een spannend moment. “Is hij niet te zwaar, ligt hij stabiel?”, murmelt Leendert Hoogendoorn in zichzelf.

En opgelucht: “Ja hoor, kijk eens hoe mooi hij drijft. We moeten nog wat kleine dingen afwerken en dan kan deze volledig elektrische veerboot gaan varen tussen Gorinchem, Sleeuwijk, Werkendam en Hardinxveld. In Gorinchem, Buiten de Waterpoort, tien minuten 1600 kWh opladen en dan kan met een snelheid van 25 kilometer per uur het rondje van een uur weer beginnen. Deze unieke veerboot is meteen ons visitekaartje, want wij zien hem dagelijks aan het werk.”

Eerder leverde Holland Shipyards Group in opdracht van de gemeente Amsterdam al zeven IJ-veren en vijf Noordzeekanaalveren af. Eind mei is het eerste waterstof-aangedreven binnenvaartschip ter wereld opgeleverd. De H2 Barge 1 vaart tussen Rotterdam en Antwerpen.

Klantgericht

Holland Shipyards Group is, zoals het hoort, uiterst klantgericht. “Wij nemen een klant vanaf minuut één bij de hand en laten hem niet meer los tot wij de opdracht in perfectie hebben afgerond. Wij zijn vanaf de opdracht tot de oplevering zeer betrokken.”

De scheepsmarkt is op dit moment booming. “Wij zijn omgegaan van conventionele schepen naar hybride en nu dus naar elektrisch. Begonnen met de veerboten, zien wij nu ook een kentering naar de binnenvaart en short sea shipping (coasters). Wij blijven breed georiënteerd om mee te gaan met de diverse markten die er nu eenmaal zijn. Er lopen bij ons constant twintig tot dertig projecten”, benadrukt Leendert Hoogendoorn.

Verduurzamen

Tien jaar geleden koos Holland Shipyards Group, dagelijks met ruim honderd vaste medewerkers, voor verduurzaming. Marco Hoogendoorn: “Ik durf te stellen dat wij hierin wereldwijd vooroplopen. Geen enkele werf kan zich met ons meten als het gaat om het aantal verduurzaamde schepen dat we al hebben gebouwd.”

Maar Holland Shipyards Group heeft dus nog altijd die Werkendamse voetafdruk. Er worden dan ook heel regelmatig binnen Werkendam opdrachten uitgezet.

Meest omvangrijke evenement

Leendert Hoogendoorn maakt jarenlang deel uit van het bestuur van de Havendagen. Marco Hoogendoorn is onderdeel van het bestuur van Werkendam Maritime Industries (WMI).

“Het is goed dat wij in de Werkendamse haven, toch de derde haven van Nederland in tonnage, na zeven jaar weer eens goed kunnen uitpakken. Door de coronapandemie is het even uitgesteld, maar er staat straks een geweldig en vooral gevarieerd programma.”

“Wij doen als bedrijven graag wat terug voor de gemeenschap. Zij stellen ons immers in staat om ons werk te kunnen uitvoeren. Dit wordt ook het meest omvangrijke evenement sinds de start van deze Havendagen. Op ons terrein komt de SpaceBuzz te staan. Het gezellige ‘Fiets ’m Erin’ en het waterskiën vinden ook bij ons plaats. Natuurlijk gaan wij proberen om de nieuwe Riveer-veerboot bij onze kade te krijgen. Zaterdag 1 juli zal een happening worden, met ook veel activiteiten op onze werf in Werkendam.”

Banenbeurs

Holland Shipyards Group grijpt straks eveneens de banenbeurs aan, die op vrijdag 30 juni van 13.00 tot 17.00 uur wordt gehouden, om werknemers naar hun werven te krijgen. Leendert: “Wij kunnen mensen hopelijk enthousiasmeren voor Holland Shipyards Group.”