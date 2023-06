Gemeente Altena neemt maatregelen na meerdere incidenten in Hank

43 minuten geleden

Nieuws 171 keer gelezen

HANK • Na meerdere incidenten in Hank, waaronder pogingen tot brandstichting rondom de Campus en inbraak bij Natuur- en Milieuvereniging VMB, is AltenaLokaal van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid in het dorp te waarborgen en de overlast aan te pakken. Om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie, heeft de fractie een aantal vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college heeft in een reactie op de vragen bevestigd op de hoogte te zijn van de signalen van overlast op de genoemde locaties. Er is een overleg opgezet waarin verschillende instanties, zoals de politie, jongerenwerk, Boa’s, HALT, consulenten en leerplichtambtenaren deelnemen. De ernst van de situatie is besproken tijdens een gesprek tussen de burgemeester, de kernwethouder, betrokken bewoners, de directrice van de Bolderik en de politie.

Extra controles

Er wordt in de aanpak van de overlast niet alleen gekeken naar opsporing en vervolging, maar ook naar de persoonlijke omstandigheden van de betrokken jongeren en hun gezinnen. Daarnaast wordt het gebied rondom De Bolderik extra gecontroleerd door boa’s en politie, en wordt er extra aandacht besteed aan de jongeren door het jongerenwerk. Er wordt ook gekeken naar fysieke maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Incidenten melden

Aan inwoners van Hank wordt gevraagd om incidenten te blijven melden, liefst met herkenbare foto- of videobeelden, zodat er direct actie ondernomen kan worden richting de betrokken jongeren en hun ouders/verzorgers. Om de inwoners hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen is er besloten om Buurtpreventie op te starten in Hank.