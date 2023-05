• Akkerbouwbedrijf Bodemtrouw in Dussen.

De Boerenerfdag staat weer op de planning, dit jaar in Dussen

12 minuten geleden

Nieuws 18 keer gelezen

DUSSEN • De Boerenerfdag staat weer op de planning voor 2023, op zaterdag 26 augustus. Zoals gebruikelijk zal er weer een boerenbedrijf in Altena zijn deuren openen voor bezoekers. Dit jaar is Akkerbouwbedrijf Bodemtrouw in Dussen aan de beurt.

Het bedrijf wordt gerund door Arjan en Anneke de Graaf, samen met een medewerker, en omvat 150 hectare grond waarop onder andere aardappels, uien, bieten, wintertarwe, graszaad, vlas en sperziebonen geteeld worden. Ook de kinderen Rick (8) en Elin (2) zijn regelmatig op de boerderij te vinden.

De familie en de organisatie kijken uit naar de Boerenerfdag, waarbij bezoekers van alles kunnen zien en leren over het akkerbouwbedrijf.

Lokale ondernemers en organisaties zullen zich presenteren op de boerenmarkt en er zal ook aan de kinderen gedacht worden, zodat zij zich kunnen vermaken terwijl de (groot)ouders van een bakje koffie op het terras genieten. Toegang en parkeren zijn gratis, dus kom vooral op 26 augustus een kijkje nemen aan de Pleunesteeg 10 in Dussen.

Initiatief van Puur uit Altena

De Boerenerfdag is een initiatief van Puur uit Altena, een samenwerking tussen ZLTO Altena Biesbosch, ANV Altena Biesbosch en de Streekproducenten, dat als doel heeft om boeren en burgers uit Altena dichter bij elkaar te brengen.

Volg Puur uit Altena op Facebook om als eerste op de hoogte te zijn van al het nieuws rondom de Boerenerfdag.