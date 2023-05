Drongelse rommelmarkt komt er aan

DRONGELEN • Afgelopen jaar werd voor het eerst de Drongelse rommelmarkt georganiseerd. De rommelmarkt werd goed bezocht en de organisatie kreeg veel positieve reacties (en tips).

Daarom wordt er dit jaar weer een rommelmarkt georganiseerd. Dit zal zijn op zaterdag 3 juni van 14:00 tot 18:30 uur. Noteer deze datum dus alvast in de agenda,.

Dorpshuis

Rondom het dorpshuis komen de kramen te staan. De kramen zijn groter als afgelopen jaar en zijn plusminus 300x80 cm. Een kraam kost € 22,50. Daarnaast moet er een borg betaald worden van € 20.00. Deze borg kan na afloop van de rommelmarkt weer opgehaald worden bij de marktmeester. De borg vragen wij, omdat er verschillende op- en aanmerkingen kwamen, van zowel verkopers als kopers, over het voortijdig verlaten van de markt door verkopers met hun koopwaar. Dit wil men natuurlijk voorkomen.

Spullen verkopen

Wil jij op de rommelmarkt staan en je spullen verkopen, meld je dan aan door een mail te sturen naar rommelmarkt@dorpshuisdrongelen.nl . Maar behalve de kramen, zal er ook een springkussen komen te staan voor de kinderen. De bar en het terras zullen ook geopend zijn. Dus het is niet alleen maar over de rommelmarkt struinen en zoeken naar een koopje.

Gezelligheid

Maar de gezelligheid is ook belangrijk! Gezellig op het terras dus met een drankje even bijkletsen met een bekende die je tegen komt. En krijg je honger, dan kan je bij het dorpshuis ook terecht om te eten. En er zal natuurlijk live muziek zijn. Zien we jullie bij dorpshuis De Oude School, achter de kraampjes of voor langs de kraampjes?Als iedereen een goede bui meenrengt en het weer werkt mee, wordt het een klapper van een dag, om lang over na te praten...