Open dag bij de brandweerkazerne in Hank

26 minuten geleden

Nieuws 80 keer gelezen

HANK • Zaterdag 6 mei organiseert het brandweerteam Hank een open dag voor de inwoners van Hank. Vanaf 11.00 uur zijn de deuren van de nieuwe brandweerkazerne aan de Stadhoudershoef geopend en is er gelegenheid de kazerne te bezichtigen.

Uiteraard zijn de vrijwilligers van het brandweerteam Hank aanwezig om u rond te leiden. Daarnaast zullen er diverse demonstraties zijn zoals ‘vlam in de pan’ en slachtoffers bevrijden uit een autowrak.Om 16:00 uur zullen burgemeester Egbert Lichtenberg en postcommandant Dion van Erp de kazerne officieel gaan openen.

Postcommandant Dion van Erp: “We zijn erg blij met dit mooie en functionele gebouw. Het is fijn om als team vanuit deze moderne kazerne brandbestrijding en hulpverlening te kunnen verrichten. Een brandweerkazerne waar we echt trots op zijn en wat voelt als een thuis voor ons team. Met veel passie en vrije uurtjes hebben we er iets moois van gemaakt. Iets wat het gehele team een extra positieve impuls heeft gegeven. Ik ben dankbaar en trots op ons team, de saamhorigheid, hun inzet en passie voor het mooie brandweervak en hoop dit nog heel veel jaren voort te zetten vanuit deze mooie kazerne.”

In Altena zijn in de afgelopen maanden drie nieuwe brandweerkazernes opgeleverd, in Hank, Dussen en Almkerk. De start bouw is gevierd in Dussen, de oplevering in Almkerk en nu is Hank aan de beurt voor een feestelijke ingebruikname. Burgemeester Egbert Lichtenberg: “Met deze open dag ronden we de bouw van de nieuwe brandweerkazernes af. Een waardevol traject voor de vrijwillige brandweerteams in Altena en de teams van Almkerk, Dussen en Hank in het bijzonder. Ook dit brandweerteam is nu gehuisvest in een moderne en functionele brandweerkazerne. Hank heeft er een eigentijds gebouw bij en ook de omgeving Stadhoudershoef is zichtbaar opgeknapt.”