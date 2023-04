Prijswinnaars autopuzzelrit Tweede Paasdag vieren feestje

1 uur geleden

Nieuws 169 keer gelezen

GENDEREN • Afgelopen zaterdag april zijn de prijzen overhandigd aan de prijswinnaars van de autopuzzelrit die op Tweede Paasdag gehouden is.

De prijswinnaars zijn verrast met een cadeaubon van de Boekenplank te Poederoijen: eerste prijs € 50,- Marleen van Mersbergen, Babyloniënbroek, tweede prijs € 25,- fam. de Bruin, Wijk en Aalburg en de derde prijs € 12.50 Thomas Bouman, Wijk en Aalburg.

Bij de kinderen zijn in de prijzen gevallen: Jared Bax Andel, Hidde Slager, Nieuw-Lekkerland en Eva den Ouden, Nieuw-Lekkerland. Zij ontvingen elke een cadeaubon van € 10,-.

Bij Park Veldzicht in Genderen was het startpunt van de autopuzzelrit, die gereden is door 144 auto’s. Velen hebben genoten van de mooie route langs Maas en Waal. Voor iedereen was de routebeschrijving gevuld met cryptische vragen en nieuw dit jaar om de kinderen erbij te betrekken een berenjacht, 68 kinderen hebben de beren geteld die langs de route waren te vinden.

De mooie opbrengst van deze puzzelrit (2849,35 euro) gaat naar stichting Ontmoeting, die zich in ons land inzet voor de kwetsbare naaste.