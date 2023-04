• Schooljuf Agnes Bok is al 25 jaar verbonden aan de Prins Willem Alexanderschool in Eethen.

Agnes Bok is al 25 jaar leerkracht op de Prins Willem Alexanderschool in Eethen: ‘Totaal niet verwacht’

56 minuten geleden

Nieuws 157 keer gelezen

EETHEN • Ze heeft zo’n beetje half Eethen in haar klas gehad. Schooljuf Agnes Bok werd maandagochtend in het zonnetje gezet, omdat ze precies 25 jaar als leerkracht aan de Prins Willem Alexanderschool in Eethen was verbonden.

“Dit is echt een verrassing. Totaal niet verwacht.” Juf Agnes Bok moest zonet, toen ze uit het treintje stapte, wat traantjes wegpinken.

“Ik heb een keer gezegd dat ze geen feest moesten houden als ik afscheid zou nemen. Dan is het altijd zo’n drukke periode. Doe het dan maar tijdens mijn 25-jarig jubileum. Dat is nu dus. Wat een verrassing”, vertelt ze zittend op een feeststoel in haar versierde klaslokaal naast een grote boog met ballonnen, terwijl voor haar de kinderen luidruchtig wachten wat er op hen af komt op deze feestelijke dag.

‘Wacht de instructies maar af’

Agnes Bok kreeg maandagochtend om zeven uur telefoon. “Je hoeft vandaag niet te werken. Wacht de instructies maar af”, kreeg ze te verstaan.

Ze zou invallen voor haar collega. Uiteindelijk belandde ze op Park Veldzicht waar een treintje met schoolkinderen klaar stond om haar naar de Prins Willem Alexanderschool te brengen.

In Eethen werd ze opgewacht door tientallen kinderen en werd ze onder feestelijke bogen door naar het klaslokaal geleid. Daar begon het feest dat de hele dag zou gaan duren.

Door ouders in het onderwijs

Vijfentwintig jaar voor de klas in Eethen. “Ja, inderdaad heb ik misschien wel half Eethen in mijn klas gehad. Het is heel lang hé.”

De inwoonster van Veen heeft het aan haar ouders te danken dat ze het onderwijs in ging. “Mijn vader wilde dat ik een vak zou leren. Mijn moeder was graag zelf onderwijzeres geworden maar dat mocht en kon toen niet, dus heeft ze het maar op mij geprojecteerd denk ik”, legt ze glimlachend uit hoe ze in het onderwijs terecht is gekomen.

Agnes Bok heeft altijd groep 1 en 2 onder haar hoede gehad. “Ik ben kleuterjuf in hart en nieren. Ik ben nog van de oude kleuteropleiding.”

Veel veranderd

De jubilaris heeft door de jaren heen in het onderwijs veel zien veranderen. Ook de kinderen veranderden. Of ze nog een juf van de oude stempel is ? “Een beetje ouderwets streng zijn we nog wel, of niet Carola?”, vraagt ze aan haar collega Carola van Wijk.

“Wij roepen altijd dat we vroeger kinderen in de klas kregen, maar tegenwoordig krijgen we prinsjes en prinsesjes. We moeten ze eerst altijd iets afleren. Ze zijn zo gewend dat er acuut naar hen geluisterd wordt. Dat gaat bij ons iets anders.”

Vervroegd pensioen

Agnes Bok stond niet alleen in Eethen voor de klas. “Nee, ik ben in Tiel begonnen. Daarna ben ik ook nog even boerin in de Biesbosch geweest.”

Aan het einde van dit schooljaar zal Agnes Bok, die nu nog twee dagen in de week les geeft, stoppen. “Dan ben ik 64 jaar en ga ik met vervroegd pensioen. Het wordt te zwaar voor me en mijn gezondheid laat het niet meer toe.”

Maar stel dat ze toch nog eens wordt gevraagd om in te vallen. Wat doet ze dan ? “Dan kom ik gelijk.”