Fort Giessen opent deuren voor publiek: een dag vol prehistorie en voorjaarsleven

46 minuten geleden

Nieuws 91 keer gelezen

GIESSEN • Fort Giessen opent weer haar deuren voor het publiek. Op zaterdag 22 april kunnen jong en oud genieten van de verschillende activiteiten die zijn georganiseerd met als thema ‘Het Begin’.

Het Fort, dat vanaf 10.00 tot 17.00 uur open zal zijn, heeft voor deze speciale dag leden van de Archeologische Vereniging uitgenodigd om te laten zien hoe onze voorouders in de prehistorie leefden.

Kinderen kunnen dit zelf ervaren door deel te nemen aan activiteiten, zoals het maken van pijl en boog, vuur en een vuurplaats, en het maken van grottekeningen.

Nieuw leven

Maar de lente is ook het seizoen waarin nieuw leven in de natuur begint. Kinderen kunnen hieraan bijdragen door een nestkastje of een bijenhotel te maken, met hulp van leden van Stichting Altenatuur.

Stands

Daarnaast zijn er verschillende stands te vinden op het Fortterrein, waaronder stands over weidevogelbescherming, uilenbescherming en van Het Brabants Landschap. Bezoekers kunnen ook genieten van de ontluikende voorjaarsbloemen en een kijkje nemen in het Fortgebouw.

Aanmelden

Toegang tot Fort Giessen is gratis en aanmelding is niet nodig. Het Fort nodigt iedereen uit om te komen en deel te nemen aan deze dag vol activiteiten en interessante stands.